湯令山帶烹飪書贈遮遮　張敬軒呻開騷似照腸鏡

歌手張敬軒（軒仔）為慶祝入行20周年在紅館舉行的《THE NEXT 20 HINS LIVE IN HONG KONG張敬軒演唱會》補場騷重啟，昨晚（18日）舉行到第7場，不少圈中人包括MC 張天賦、連詩雅、黎紀君、蘇施黃等捧場。第7場嘉賓請來創作歌手湯令山（Gareth.T），軒仔介紹他出場時，稱自己以前得到前輩關照，經常獲邀做嘉賓，變成「嘉賓王」，故自己亦想支持新人。2人原來由網友開始，認識兩年多，初時以為他唔叻廣東話，其實他十項全能，識唱、識錄又識編曲。軒仔稱自己出道在R&B年代，周杰倫、陶喆將騷靈音樂帶入歌，不過香港R&B冇位置，現在由新人新力量帶入新局面，之後他們合唱《懷舊情人》。

軒仔跟現年22歲的Gareth互動時不失風趣幽默，軒仔講笑初時以為他是未夠18歲的小朋友，又笑指他唔識笑：「唔知係咪呢個年代，外國讀書返嚟都係咁，藝術家個性。」Gareth隨即反駁自己講笑話會笑，軒仔就笑稱好命生得他出。Gareth帶來了兩本烹飪書說是送給軒仔的「遮遮」，有齊早午晚餐，希望軒仔日後餐餐都超級豐富，軒仔滿意地收下，表示「之後會有好日子過。」惹來全場大笑，湯令山接着唱出他的Hit歌《勁浪漫 超溫馨》，又順道宣布520出碟。

軒仔現場又爆遮遮的暗黑料理，他稱媽媽離港前交帶「遮遮」煮粥給他吃，現每次完騷回家宵夜都是食粥，已連續吃了9日粥：「我開演唱會，唔係照腸鏡，不過係花膠海蔘粥，男人到呢個年紀要滋陰。」

軒仔又提到寫《笑忘書》時，當時正患上抑鬱症，面對冇工開及家庭狀況的問題：「唔係冇輕生念頭，但我膊頭太重，有父母、家庭和歌迷，當時唔開心就寫咗呢隻歌。」之後他甚麼都肯做，包括在TVB8做主持，懂得活在當下，一步步過每一日，捱到今日，他並鼓勵觀眾「張敬軒都做到，你哋都做到。」昨晚氣氛相當好，Encore不停，結果前後Encore 3次，多唱了4首歌。