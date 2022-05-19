Ivy@COLLAR「扒女」舊照曝光　四眼Look夠肉地

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）向來是「顏值擔當」，不過早前被網友翻出入行前的「扒女照」。在舊照中，出席謝師宴的她，粉紅色頭襯白色連身裙，身材夠「肉地」，整個Look都充滿MK味。而她的學生照，雖未算是醜小鴨，但同女神完全扯不上關，原來屬「四眼一族」的她，讀書時一身Baby Fat，被網民指當年和現在是兩個樣。

可謂女大十八變，入行後Ivy So開始識打扮，加上持之以恒的減肥四式，即可脫胎換骨，不用整容都變靚女。現年20歲的她早前在社交平台直播時，分享獨門瘦身秘訣！第1式是「唯有水隨身」，會帶備1L大容量水樽提醒自己多喝水，每天也至少會飲用2公升水，加速體內的新陳代謝助瘦身，亦有美容作用。

第2式就是跟最愛的珍珠奶茶說聲「永別了」，只飲低卡低糖的水果茶。第3式，減肥時會食雞胸沙律，但沒醬的沙津，淡而無味，簡直沒人生樂趣，所以會加添較低卡路里的黑醋調味。第4式，謹記要減得開心，學識將減肥變成習慣，同時要確保開心舒服，選擇啱自己口味的食物，而她愛食西蘭花、生果、希臘乳酪（Greek Yogurt），她覺得：「如果減肥減到很大壓力，咁樣唔好易放棄。」