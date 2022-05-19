金曲獎得獎感言露玄機　蔡健雅確診新冠肺炎

第33屆金曲獎尋日（18日）公布入圍名單，天后蔡健雅入圍8項奪冠，笑納本屆入圍大贏家，角逐歌后寶座，仲自爆雞晒皮兼感動到喊。本身係開心事，佢得獎感言中提到「『在隔離期間』得到這個消息」關鍵字，原來佢已經確診！台媒向蔡健雅經理人求證，對方坦承：「對，（她）乖乖在家隔離。」

問及蔡健雅染疫後症狀？經理人表示蔡健雅症狀輕微，目前喉嚨仍有少少痰，體力稍微弱啲，佢係上周六（14日）快測確診，隔日就收到醫院PCR確診通知，目前人正喺台灣家中隔離。除等待身體全面復原，迎接7月2日金曲獎頒獎典禮，依家迷上針織毛線嘅佢，亦安心做「最美織女」。經理人續透露，依家網購方便，蔡健雅大多靠網購採買生活必需品，同事們都依據佢List出嘅「購物清單」，幫佢買咗啲蔬菜及檸檬等水果，擺佢家門口。

另外，蔡健雅喺疫情期間催生出《DEPART》專輯，更喺隔離期間獲知入圍8項金曲喜訊，佢開心表示：「入圍真的也很開心，對我來說那就是神的詞。回饋給大地與人類！為整張專輯參與的所有技術和工作人員老師們鼓掌8項提名，是每位的細胞組合起來的能量！還有恭喜所有入圍的超有才華音樂人！我們金曲獎見！」據了解，蔡健雅確診後需要進行「7+7」隔離，按照時間推算，出關後確定無法如期趕上5月28日「2022 Hito流行音樂獎」，本來已經安排嘅表演都要無奈取消。