黑白Tone街頭潮着　極簡穿搭必備

潮流每分每秒在變，唯一經典不變的就是百搭的黑與白！所以COMME des GARÇONS，旗下兩大支線HOMME Plus與CDG，今季攜手不同合作單位，推出「黑白Tone」潮流單品，將極簡主義玩到極致！

黑白雙殺潮鞋

COMME des GARÇONS Homme Plus在去年底攜手New Balance推出 GORE-TEX聯乘57/40鞋款後，雙方今年再度聯手打造CT300最新聯乘鞋款。新作由COMME des GARÇONS HOMME Plus風格的黑白構成，鞋面採用優質皮革與網眼物料打造，EVA橡膠鞋底與C-CAP中底提供出色的緩震與支撐力。加上鞋側有N字Logo，鞋舌外露泡棉設計印有「CT300」標籤，後踭又飾有「CdGH」字樣，大大彰顯聯名身份。黑白款「CT300」已在Dover Street Market London上架，每款售價約HK$2,400，有興趣的不妨上去看看。

街頭風公仔Tee

同時間COMME des GARÇONS的另一支線CDG亦聯同MEDICOM TOY，以後者的經典玩具「BE@RBRICK」為主題，推出多件黑白雙色長袖/短袖 Tee。設計方面以標誌性的BE@RBRICK圖像及單色為主體，長袖Tee款的圖像為站立的BE@RBRICK公仔，其上印滿CDG Logo，充滿街頭元素；而短袖Tee款則為坐姿，BE@RBRICK的頭部和前胸印有CDG和2022字樣，玩味十足。全系列將會在5月20日於官網上架，長袖款式售價約HK$735，短袖款式約HK$600，買來着或收藏都可以！