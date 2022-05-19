【#娛樂Hashtag】關心妍：我諗住作首歌叫「菊姐」！

提到關心妍（Jade），或者會令大家憶起「關家姐」、「攞錯獎事件」兩件事，雖然事件已經過了10多年，但這兩件事對現在的她來說有多大影響呢？立即去片《#娛樂Hashtag》，由關心妍親口話你知。

關心妍坦言10多年前，她要面對前文提到的事件，所引起負評、留言，顯然難以接受，內心不但感到難過和不忿，以至哭泣。時至今日，關心妍已積極面對這些留言，皆因日子久了就會慢慢習慣，更進一步的是關心妍會跟他們一起點讚和討論，甚至做了一首名為《關家姐》的歌曲，她笑言：「我係未做一隻歌叫《關菊英》之嘛，可能遲啲有一隻歌叫《菊姐》。」

現時作為媽媽的關心妍，表示女兒最喜歡她的歌曲都是《關家姐》，而歌曲中有不少歌詞提及事件，因此每句都要逐一向女兒翻譯，例如要解釋當中的歌詞「冇人性關家姐個性」，女兒反問她：「你咪姓關囉。」雖然這兩件事，引伸出欺凌和尷尬這兩個主題，但關心妍強調事件已成了她的教材，藉此去鼓勵情緒受困擾的人。

入行20年的關心妍，在娛樂圈所付出的青春，她坦言是值得的，因為歌手的價值，並不只是在樂壇裏得到的成績，或者名利掛鉤。她發覺歌手這個身份與角色，其實可以做到很多事幫助別人，例如音樂治療、慈善基金、分享會等，因此這20年來她斷斷續續，都在尋找做歌手的意義。