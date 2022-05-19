限定甜點　新款口味又有優惠

很多人一邊高呼節食，一邊毫不猶欵將精緻的甜點吃落肚。近日又有餅店或品牌推出限定甜點，除了有新穎口味，部分還有優惠，讓各位嗜甜之人，開懷大吃。

名廚原創

牛角包和冬甩各有捧場客，將之混合原來會產生驚人的化學作用。當文歷餅店的名廚於2013年5月發明了牛角包和冬甩的混合體Cronut，由現時至5月29日，店子會推出限定的杧果沙田柚Cronut，炸脆的麵糰內注滿了自家製的沙田柚果醬和杧果忌廉朱古力醬，輕輕切開便可食用，香脆鬆化又滿滿果香。

半價嘆焦糖燉蛋

家喻戶曉的法式甜點焦糖燉蛋，清甜香滑，Paul Lafayet的焦糖燉蛋只選用法國忌廉和馬達加斯加雲呢拿籽等高級食材製作，濃郁滑溜。品牌將於6月7日至9日舉行法式焦糖燉蛋節，客人於指定專門店和網店，可用半價選購1套10張的焦糖燉蛋節禮券，於6月13日至2023年3月31日換領焦糖燉蛋享用。為配合主題，品牌和法國插畫家合作，設計了2款限量版甜品瓷碟，如購買4套禮券，獲贈1隻限量版甜品碟，選購8套的話可獲贈整個系列，數量有限，送完即止。

時令杧果卷

來到5月，當造水果除瓜果類，杧果也是大熱之選。日本大阪蛋糕店Mon cher因應銅鑼灣開設新分店，推出全新杧果蛋糕及甜品系列，除有杧果堂島卷和蛋糕外，新分店還有限定的件裝杧果堂島卷甜品，果肉砌成玫瑰花狀配忌廉唧花，看起來賞心悅目。在5月20日至22日，惠顧新分店每日頭50名客人，可以半價優惠購買大阪堂島卷1條。現時至5月22日，參加蛋糕店在社交平台推出的動態遊戲，截圖和追蹤專頁，在新分店向店員出示截圖，店內產品可享85折優惠。

爆汁蜜瓜

每年4月至9月正值日本蜜瓜當造之時，來自當地最具規模及歷史最悠久的蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise就由即日起至6月30日期間推出「日本蜜瓜企劃」，以鮮甜多汁的日本蜜瓜為主題，帶來6款原個蛋糕及4款件裝蛋糕，均是期間限定的特色蛋糕。首推搶眼吸睛的「天空島」，用上自家製鮮忌廉配上季節性的日本產青肉蜜瓜，半圓狀的設計，加上全人手製作，是限定商品人氣NO.1。此外，還有蜜瓜鮮忌廉蛋糕（15及18cm）、蜜瓜樂園、蜜瓜千層蛋糕等，以及蜜瓜魔方、蜜瓜撻等件裝蛋糕，帶來果香滿滿多香甜多汁的好滋味。