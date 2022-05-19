居家操肌　摺得埋的健身室

雖然疫情放緩讓健身室重開，但去人多地方始終會增加感染機會，幸好依家有不少智能運動器材，大家安在家中也能如常鍛煉身體。來自新加坡STRONGether的Powerstation Pro手攜式智能健身盒便是其中之一，單一儀器便可取代五大主要健身室器材。同期仲有好多健身神器介紹畀大家，等大家疫情下身材走樣再無藉口！

易於收納 鍛煉肌肉

Powerstation Pro全機僅佔地0.18平方米，採用摺疊式設計，配備防滑滾輪，易於收納同時方便搬運。它的拉繩選用耐磨的克維拉合成纖維材質，減低因反覆練習造成的磨損機會，並配備握把、腳套及腰帶，更可購買專用訓練棒及長櫈等配件，以鍛煉全身不同肌肉。拉繩的重量範圍由最低1.5kg至最高120kg，左右兩邊可逐級增減，並可透過輕觸式開關開啟或卸除阻力，避免受傷風險。另外它內置離心及等速兩種訓練模式，有助訓練肌肉量及肌力，專用程式QiSense能實時記錄及分析運動數據，測試每個動作的完成狀況，又或自定訓練計劃，恍如有個虛擬教練從旁協助。此健身盒即日接受預售，附送8堂免費線上健身輔導課程，單購以外仲提供租借服務！

無繩跳繩

FOSFIT智能跳繩提供負重無繩及有繩兩種玩法，搭配智能計數器，即時呈現消耗的卡路里、圈數、公里與英里數。菱形紋理手柄耐磨防滑，360°流暢轉軸靜音旋轉不打結，而且3米繩長可自由調節，大人細路都啱玩！

智能練腰

Motus Orbit+是一個不會掉下的智能呼拉圈，讓用戶同一時間訓練30組核心肌肉，加上可調節式設計，任何腰圍人士都合用。內置磁力計算器精準記錄每一次的運動圈數、時間及卡路里消耗。

魔鏡教練

MIRROR Pro智能健身鏡子內置43吋1,080p屏幕、4x15W喇叭及500萬像素前置鏡頭，除實時反射用家動作，更會同步播放私人教練影片，對矯正動作十分有效。它內置逾萬堂課程，涵蓋有氧、肌力及瑜伽鍛煉。

虛擬健身

Tempo Move包含一個iPhone底座及多件智能重量組件，透過人工智能及深度感應技術，為用戶打造一間虛擬健身室。鍛煉課程涵蓋力量訓練、HIIT、瑜伽和有氧運動等，並實時跟蹤進度提供相關建議。

靜音跑步

U-ME智能電動跑步機內建120x58cm面積的懸浮式跑帶，配合3HP智能馬達，支援1至14km任意調速。UB厚氣墊減震系統除具吸音作用，還有效減緩膝蓋衝擊。設有滾輪搬動容易，閒置時更可摺疊收納起來。