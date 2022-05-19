王菀之實踐藝術夢　將古典音樂會獻給父母

王菀之與林德信今日（19日）在尖沙咀出席電影《一樣的天空》記招，新片貫穿1997年至今香港的人和事，王菀之在其中一個故事飾演社工：「今次拍攝模式幾好玩，現場有好多演員交流機會，導演亦畀咗我哋好大嘅發揮空間，令大家好深刻。」她指入行後自己亦續漸實現藝術夢想，半年前舉行了裝置藝術展，亦將於6月舉行一個古典音樂會，向一生奉獻給古典音樂的父母致敬。

林德信則參演另一個以粵劇為背景的故事，故事背景跟他頗為相似，同樣是2010回港入行，戲中由一隊band與粵劇Crossover，他覺得相當好玩，最開心是他與米雪合唱的歌曲月尾將推出，今次合作對粵劇亦加深認識。

米雪石修4度演一對

而朱鑑然、石修、米雪和袁富華亦有出席活動，朱鑑然在電影中一個人貫穿4個故事，由大學演到40幾歲，為角色設定也花了不少心思，覺得最好玩的是演繹在社會工作一段時間後，演繹一個無情滑牙的經理人，問到入行一段日子可會滑牙？他說：「未有，自己都成日會提醒自己。」講到回歸，剛巧他8歲隨家人由加拿大回流香港，當日正是1997年7月1日，爸爸更笑言香港放煙花歡迎他們回歸，故印象深刻。

米雪與石修則第4度飾演一對，但還繼續是情侶，未能進一步做夫妻，米雪笑謂兩人合作多次默契十足，石修笑說：「我哋戲裏面嘅感情培養咗30年，不過做夫妻就要等下一套喇。」