金佳蘭欺凌風波仲未完　受害人律師聲言公開對話記錄

韓國6人女團LE SSERAFIM於5月2日出道，成員金佳蘭在出道前已被爆曾在初中時欺凌同學，更曾在網上公開招性伴侶，但當時所屬的HYBE事務所聲稱爭議只是在金佳蘭入讀初中後結識朋友時發生的問題，又指她才是惡意傳聞及網絡欺凌的受害者，聲言會採取法律行動。

不過，其後有不少爆料者指金佳蘭的確是校園暴力的加害者，近日更有人公開學校暴力對策自治委員會的通知書，指金佳蘭曾因欺凌同學而驚動委員會，但事務所依然懶理，今日（19日）就有受害人A某的代表律師發聲明，聲言若HYBE事務所不道歉，就會公開金佳蘭欺凌同學的對話內容。

代表律師指A某在2018年4月底至5月左右受到金佳蘭與其友人的校園暴力，她因難以忍受被集體欺凌，在事件發生後1至2星期便轉校，學校於2018年6月4日召開學校暴力對策自治委員會，金佳蘭因為主導校園欺凌而被罰接受6小時的學父母特殊教育，受害人A某則獲得心理輔導，雖然A某是因為被欺凌而轉校，卻被指是因為犯事而強制轉校，令她十分痛苦，更曾因此試圖自殺。

早前她經友人得知金佳蘭將以女團身份出道，令她感受到極大壓力，其後有網民發文公開金佳蘭的黑歷史，便有陌生人質問她是否因為妒忌金佳蘭而發文侮蔑，她更因此遭受恐嚇及威脅，又被公開照片，令她感到十分不安和恐慌。代表律師聲言若HYBE事務所不向受害人道歉以及承認金佳蘭欺凌同學的事實，便會考慮公開校園暴力對策自治委員會的通知書和事態概要書，以及含有辱罵字句的對話內容，並請HYBE事務所停止傷害受害人的行為。

而早於出道前，已有不少網民反對金佳蘭出道，但有金佳蘭的粉絲仍深信偶像清白，不過在聲明公開後，不少粉絲都大感失望，更有不少人將支持金佳蘭的社交網帳號關閉，亦有大批網民發起「#金佳蘭_退團吧」的Hashtag運動，要求立即將金佳蘭踢出組合。

HYBE事務所其後回應指受害人代表律師將2018年發生的事以對他們有利的方式表達，形容只是受害人單方面的主張，又指雖然金佳蘭成為網民惡意攻擊的對象，但因為金佳蘭與其朋友都未成年，他們才不便作太多回應。