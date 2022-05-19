李珊珊自揭到醫院睇報告︰今次指數好靚仔

1996年港姐冠軍李珊珊，當年加入娛樂圈後發展一風順，拍攝過不少劇集。惟2005年開始減產，直到2011年後更甚少公開露面，並不時傳出患病消息，甚至傳出她患上腦瘤和抑鬱症，最後她作出否認。2019年，她拍片自揭2017年患上驚恐症，試過瀕臨死亡邊緣及窒息滋味，猶如徘徊地獄又折返人間，幾經轉折才斷定患上驚恐症， 幸她未有放棄，堅持食藥、覆診及與人傾訴，三管齊下抗病，她更希望藉短片鼓勵同路人勇敢站出來，以自身經歷證明情緒病絕對有得醫。

性格樂觀的她不時透過社交平台，透過文字分享生活點滴，但甚少上載人照片。日前，她發文講解自己的近兄，表示到了醫院睇報告:「今天再到醫院看報告。醫生讚呀！今次指數好靚仔！繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價！此刻，很想跟他們道謝。在艱難時刻，曾大大力，扶我一把，或共同度過。」

其實去年她亦曾透過社交平台講解最新身體狀況，表示每逢出門都會緊張到肚瀉，表示：「因緊張和恐懼刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早三小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一擁而上，完全不受控。」受情緒病、濕疹影響多年的她一直需要透過類固醇藥物治理，同時令她身形腫脹。幸好獲得一班好友支持，才令她的情緒病好轉並成功重建生活。