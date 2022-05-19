COLLAR處女吊威吔玩轉「月球」　挑戰自己求突破

女團COLLAR出道後接拍不少廣告，這次廣告以近期熱門的多元宇宙題材為核心，以Marf為主角展開穿越不同平行時空的旅程，每到一個時空，都會遇上由其他隊員飾演的同一角色。

COLLAR部分成員在今次廣告作突破演出，首次大膽嘗試吊威吔，拍攝飄浮在半空的動作。她們初嘗吊威吔難免緊張，開始前她們神色凝重地細心聽威吔組工作人員講解，但穿上了威吔後，3人仍能輕鬆地擺甫士影相，拍攝時吊在半空做出各種動作，既考驗平衡力又要保持神態悠閒，三人都做到，成功突破自己、挑戰自己！同場的Marf亦很羨慕Gao、Candy和Soching可以一嘗吊威吔的滋味，亦希望日後的工作也可作多方面的嘗試。

當日拍攝動用了近20位威吔組工作人員的吊威吔場面，和搭建的月球場景甚為逼真，令她們印象深刻，對於這個COLLAR全員的第一個銀行廣告大感滿意。隊員之一的Gao表示如果可以穿越的話，希望可以穿越到另一個國度，在那裏不斷冒險、探索更多新事物。Marf在廣告裏追求更好的自己，現實裏的她對「理想的自己」暫未有特定的想法，認為會隨着時間和環境而有所變化，現在的她想像自己會是成熟、獨立、充滿靈感去推廣能量、創意，她說：「依家嘅自己距離『理想嘅自己』仍有好遠嘅路，要成就更好的自己，目標是一步一步地每日作出改善、由獨立照顧自己開始！」