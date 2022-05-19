陳豪驚喜做新獄長　再同黃德斌鬥戲有默契

藝人譚耀文、吳卓羲、黃德斌等全員回歸主演的電影《逃獄兄弟3》，今日（19日）發布最新海報以及預告片，片中除了見到上一集已經出獄的張繼聰會客串之外，最令人驚喜的是陳豪加盟！

陳豪於該片中飾演新獄長，戲中有不少跟譚耀文、張建聲以及黃德斌對峙場面，他對於今次特別演出新片亦相當雀躍，並說：「今次很榮幸能夠有份參演出，監獄戲在香港電影有悠久歷史，飾演獄長亦是自己第一次，角色的人物性格和自己相近，所以演繹上亦不難掌握，只希望能夠為電影帶出點兒新鮮感吧！」對於再次可以和黃德斌在銀幕上合作也讓他很高興：「和德斌的合作已經是一段時間之前了。雖然久別重逢，但埋位時一種舊拍檔的默契自然地表露無遺。所以能夠和這舊拍檔再一次合作，實在感到高興。」

對於《逃獄兄弟》系列，去到最後一集《逃獄兄弟3》，整個系列橫跨兩年，作為主角的譚耀文感覺不捨：「拍這個系列最開心是認識到一班台前幕後的好兄弟，不論是導演或監製以及一眾演員，而且我們都很喜歡自己的角色，都放了很多心機在這個系列電影上。」

今次在預告中看到由獄長變成囚犯的黃德斌，冷酷的神情令人不寒而慄，他說：「今次第三集我由一個獄長變成囚犯，變成最後一集的大奸角令我覺得好有趣又演得很過癮。能夠有機會參與這個系列是一場很開心的經歷！」吳卓羲對於今次演出亦相當開心，他說：「再度參與《逃獄兄弟3》演出很高興，今次不再是最大奸角，但仍有連場打戲，拍得很辛苦但出來效果很好，希望大家看完會喜歡！」