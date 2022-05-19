七仙羽豪戴8位數字珠寶顯氣派　薛芷倫在家抗疫有得着

藝人七仙羽（七師傅）與男友下午（19日）出席珠寶活動。七師傅表示身上佩戴價值8位數字珠寶，但不感壓力，指平日較少穿戴貴重首飾，她説：「自己好少買，通常係客人送，因為覺得我幫到佢哋、令佢哋生意好咗或救咗佢一命，會送好名貴嘅鑽石、首飾同手袋。（追求者會唔會重手啲？）通常追求者送cheap啲嘅，因為佢哋唔捨得。試過有客人送咗一粒好大粒，全世界得幾粒嘅鑽石畀我，不過我唔係好志在呢啲，因為唔會成日戴好大粒出嚟，橫掂我將來啲錢都係捐出嚟，我冇乜所謂。」問她追求者應送甚麼才可打動她，她説：「冇乜所謂，最緊要心意，如果真係拍拖，唔係剩係睇送乜嘢，呢啲都係身外物，最緊要真誠善良，其實戴珠寶最重要係個人氣質，人唔靚戴幾靚珠寶都冇用。」談到與藝人火火合作的ViuTV新節目《瘋火與膠七》首播時外間口碑一般，她説：「第一集個個都鬧，話唔知做乜，我都理解大家因為係一個新節目新嘗試，但依家佢哋越嚟越鍾意睇，嗰3個月我係攞命去博，因為疫情比較嚴重。」她坦言節目主要想大家睇完開心放鬆，目標達成就可以了：「都有為節目念經加持，依家啲人鬧少咗，我同佢哋講可以批評，一批評就影響你嘅福氣㗎，哈哈。」

同場，薛芷倫表示疫情雖令她不能外遊，只能乖乖困在家裏，但亦因此有所得着，她說：「呢2、3年都留喺屋企，自己買餸煮飯同做運動，個人步咗亦更加Fit，對自己人生重新評估，更加珍惜健康、親人同朋友，係正面嘅。」她指自己有使用網上平台進行投資活動，所以未有受疫情影響。談到各國正準備放寬疫情期間旅遊措施，她坦言自己想旅行但又不會太心急：「去旅行嘅嘢慢慢嚟啦，大家都困喺屋企咁耐，不如見返啲親戚朋友先，慢慢嚟唔好咁心急湧晒去，陣間疫情又爆發就麻煩，會喺香港Enjoy吓先。（若果真係飛會想去邊？）會想去日本同歐洲，都好掛住歐洲嗰種自由行，行街街飲咖啡睇吓嘢。」