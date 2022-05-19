《由零開始愛上你》熱播　蔡鍾協暖男魅力冧觀眾

以羽毛球運動為主軸的韓國KBS愛情劇《由零開始愛上你》正在熱播，並於Disney+緊貼韓國播放至第8集，「忠犬系男友」蔡鍾協與《百想藝術大賞》的最佳新人朴柱炫飾演的主角朴素俊與朴太陽於第6集使出「雙向甜蜜直線抽擊式告白」直接得分，隨即開展戀情階段。

上周播出的第8集，講到一直隱藏著3年前因一件神秘事件而引退的朴太陽，終於對朴泰俊說出當年的失誤！當年太陽正與另一名金牌選手朴俊英一同訓練為比賽作準備，一次在夜間偷走出外上山滑雪，俊英卻發生意外跌倒並弄傷腿。當時太陽擔心被罵隱藏真相，而且俊英亦没有說出事實，可是最後俊英卻因傷斷送了選手生涯，令太陽一直耿耿於懷。湊巧的是，當聽到該事件經過的泰俊，才赫然發現當事人，就是自己的姊姊！二人在分享當中亦不禁流下淚，為著的卻是各自的原因，這段甜蜜的戀情，注定會受到影響，究竟這段愛戀的發展將會演變成如何？

劇情發展走勢無法預測，但劇中男友力爆棚的朴泰俊，於告白前以戇直陽光外表配搭超級暖男又有時霸氣的行為，全方位發放甜蜜攻擊，令觀眾血糖指數直線攀升，陷入愛情粉紅泡泡當中。有觀眾更直言無論羽毛球訓練有多艱辛、雙手要經歷多少次破損，亦要取代女主角朴太陽，成為男主角朴泰俊球場上以及愛情路上呵護備至的女神。

以下是朴泰俊多集以來令觀眾們忍不住對螢幕微笑甚至大叫的甜蜜攻擊，就算未能成為朴太陽，亦可以重溫劇情，感受蔡鍾協連續發放的致命溫柔，激活塵封已久的愛情脈搏！

高甜度攻擊(1)：最經典必勝招式「摸頭殺」

曖昧期間最強攻勢的一招，必然是超越朋友範圍，但又未至戀人地位的「摸頭殺」。朴太陽最初被隊友們排擠，沒有人想與她組成雙打組合。一直以「打份工」為目標的朴泰俊，亦被她對羽毛球的熱情嚇怕，以她身高未夠高作為拒絕成為拍檔的原因。朴太陽因此與朴泰俊比高，二人舉手high five時，朴泰俊突然使出「摸頭殺」，朴太陽（與螢幕前的各位）即被電到！

高甜度攻擊(2)：迎接勝利的環抱

朴太陽與朴泰俊自組合雙打後，一直刻苦練習，女的為自己失去而努力，男的為支持女的夢想而奮鬥。在一場比賽中，兩位經過艱苦的奮鬥後終於迎來組合以來第一場勝利，揮灑汗水過後獲得的勝利是最甘甜的，而朴泰俊更不期然地從後環抱著朴太陽。此情此景，奮鬥過後的回報、愛侶之間的火花，拼湊一起，形成一幕刻骨銘心的愛情雙打經典甜蜜場面。

高甜度攻擊(3)：「你的甜美笑容是我最喜愛的」

在朴太陽回到球隊後，當天正迎著冬季的第一場初雪。久別重逢、初雪，種種浪漫元素，迎接著二人的相聚。太陽再次見朴泰俊後，立刻跑向他，二人會心微笑，卻在一時間感到有種不知所惜，因而開玩笑地用腳踢他。泰俊見到氣氛如此，馬上搞笑又非常窩心地說：「你笑甚麼啊？你的笑容只會令我更愛著你。」瞬間為尷尬氣氛破冰，繼而相擁。不愧為「忠犬系男友」，暖男必學！

高甜度攻擊(4)：你喜歡我？但我喜歡你更多！

女生告白是禁忌？身為忠犬系男友的泰俊就有能力化解一切尷尬！於第6集中回到球隊的朴太陽，特意走到健身室找泰俊，並親手交出告白信，以回應泰俊一直對她的心意。而有趣的是，泰俊竟當場讀出太陽的告白信，但最後卻補上一句：「我就知道妳喜歡我。」而太陽亦順利表白的說：「對，我很喜歡你！」此時泰俊似是鋪排已久，以一句更窩心的說話回應：「但我喜歡妳更多！」二人即按捺不住，立刻深深擁吻，甜度即時爆錶！

高甜度攻擊(5)：不許你眼中有其他人 只許有我

我的眼中只有你，希望你的眼中都只有我。朴泰俊與隊友練習完畢後，女隊友們起哄要朴泰俊脫去上身show肌，但朴俊泰拒絕。以為朴泰俊惜肉如金？非也，只是好東西只留待心上人專享。當朴泰俊見到朴太陽偷看其他男隊友脫去上衣時，朴泰俊突然以上身半裸之姿直接遮擋朴太陽的視線，只准朴太陽的目光（與指尖！）在他身上停留。胸肌、腹肌與霸道結合，火力全開。無論是朴太陽還是觀眾，心中都小鹿亂撞。

高甜度攻擊(6)：夜宿球場 做你的枕頭

獨處的時間，最容易令人心動！朴太陽與朴泰俊投入練習忘記時間，只好留在球場一晚。朴俊泰欣賞女神睡姿之際，朴太陽一個轉身與泰俊距離愈來愈近，泰俊不忍女神睡於冰冷硬地板上，以手臂為朴太陽做人肉枕頭。不知道朴太陽有否感受到泰俊手臂的肌肉質量與溫度而得到一夜安眠，但觀眾內心一早翻滾不已。

高甜度攻擊(7)：「有妳陪在我身邊 我再也不會寂寞了」

因食物中毒而入院的泰俊，在治療後又偷偷跑到太陽的房間，只為見她一面！一句「因為我太想妳了！」足以令太陽擔心泰俊病情的心情一掃而空，並讓他躺在自己的床鋪休息。隨後在床上休養的泰俊更撒嬌般對太陽說：「有妳陪在我身邊，我再也不會寂寞了，妳可以愛我嗎？」聽後甜入心的太陽隨即回應：「我已經在愛你了。」泰俊的熱情與太陽的從容，二人天作之合，看得觀眾每刻甜在心！

高甜度攻擊(8)：霸氣展現 責任全包

連續暖男攻勢，間中配以霸氣招數，寵愛效果相得益彰！朴太陽因為肌肉超出負荷，於賽事中苦苦支撐。本來以為「躺平」至上的朴泰俊會再次扮傷棄賽，但卻直接霸氣對朴太陽宣布自己可以獨撐全場，以一人之力對戰兩位對手！送朴太陽到球場邊休息之後，朴泰俊展現超凡球技，贏盡愛情場上與羽毛球場上的分數。當朴太陽質疑自己能力，並認為自己拖累朴泰俊時，朴泰俊作出霸氣回應：「是我沒有照顧到那樣的妳。」教人如何不沉船？