手快有手慢無　餐飲快閃優惠

香港餐廳林立，為了吸客，不時推出餐飲優惠，好似有星級酒店周年慶推快閃優惠，又有火鍋店開新店推折扣，仲有多間餐廳推優惠及買一送一，着數多多，讓巴絲打以最抵價錢歎心水美食！

酒店優惠 限時快搶

想以至抵價品味酒店級餐飲與奢華住宿體驗，香港麗思卡爾頓酒店為慶祝11周年而由5月19日至23日推出限時優惠，優惠涵蓋酒店奢華住宿體驗、米芝蓮餐飲體驗及水療服務，折扣高達7折，抵！好似米芝蓮二星食府天龍軒推出的6道菜及8道菜午晚餐8折、米芝蓮一星的意大利餐廳Tosca di Angelo 4道菜午餐8折、Café 103自助午餐7折、全港最高酒吧Ozone周日早午餐連酒精飲品套餐8折及大堂酒廊下午茶7折等。雙人住宿體驗由3千多元及5千多元起，前者包一晚豪華套房、行政酒廊體驗連一千元餐飲消費額、3道菜新加坡晚餐兩位於房間享用，以及指定香檳1瓶。後者則包一晚客房及翌日早餐，以及房內享用3道菜新加坡晚餐及香檳一支。還有9折享水療服務及8折選購外賣美饌等。

廚師發辦 買一送一

大家食過中式廚師發辦未呢？旺角東帝京酒店早設開設全新概念餐廳──「獅房菜」，選用時令食材炮製出「千變萬化，中西融合」的特色料理，最新菜單是「獅房發辦‧金榜」品嘗菜單（兩位起），包括卉扣（薑醋．梨花）、淼燴（黑虎掌）、劦煎（松葉蟹．北海道牛乳）、鱻煲（鯛魚．松茸）、惢炒（鮑魚．戒米飯）等9道菜。卉扣是薑醋啫喱花及椰子醋浸雪梨片、青瓜片及櫻桃蘿蔔片捲成花，夠晒精彩！而劦煎乃將北海道松葉蟹拆肉炒3.6牛乳，亮點是加入蟹頭油，甘鮮得很，與脆炸的撻皮（春卷皮類）同吃，口感豐富又鮮香，夠晒驚艷！最抵的是，即日起至6月9日推出買一送一限時優惠，變相半價可以歎高汁中式廚師發辦，筍！

人氣火鍋 開業優惠

鍾意食火鍋放題的，對一鍋堂這個名字應該不會陌生，品牌最近於旺角開設新分店，於即日至6月15日期間，只要Like及Follow官方Facebook及IG，便可於旺角兩間分店晚市120分鐘火鍋放題享88折優惠及送現金券，抵！人氣火鍋店以18款香港原味道養生湯底而打出名堂，加上不定期推出心思自家製食材及飲品，備受火鍋控歡迎。新店走簡約風格設計，運用柔和淺木原色展現十足空間感，而全卡座設計提供舒適感及足夠私隱度。店內牆壁更請來本地藝術家打造手繪而成，色彩繽紛，生氣十足！食物方面，除了大路的豬牛羊及丸外，還有多款自家製火鍋料，好似人氣手工三寶丸（手打墨魚丸、手打孜然雞丸、手打潮汕豬肉丸），以及新出的陳皮牛肉滑、手作梅菜豬肉餃、手作菠菜皮韭菜餃等，仲有多款自家廚房炮製的熱食前菜和自助沙律吧，好似麻辣鴨血和古法燜五花腩等。另有多款自家製養生花果茶飲品，生津止渴，自然無咁易上火喇！而荃灣總店更在這個春天，推出限定的90分鐘無肉素午市自助餐，想烚得健康無難度。

Tailor-made餐單快閃優惠

追求健康及輕盈體形是不少人終生職業，有時怕吃自己炮製的健康餐盒，大可以轉轉口味，品嘗專業養膳食外送的出品。會根據客人飲食習慣、健康情況以及體能訓練需要而度身設計菜單的Eatology，最近就推出優惠，於官網預訂餐單時，只需於結帳時輸入「TREATYOURSELF22」優惠碼，即可享膳食折扣優惠，優惠只做到5月20日，有興趣就要趁手喇！

網址：www.eatologyasia.com

和牛新餐單

主打正宗法式可麗餅專門店Café Crêpe今個月推出一系列全新和牛菜單，還有限定優惠期內官方IG兼上傳一個限時動態更可免費獲贈紅酒或法式梳打水一杯添！由即日起至5月31日推出的限定和牛菜單包括和牛法式熱狗、M9和牛可麗餅與和牛漢堡。必試M9和牛可麗餅，澳洲M9和油脂分布平均，牛肉味濃郁；將M9和牛配以即叫即做、蛋香味濃的法式可麗餅，伴以傳統法式芥末，帶來豐富甘香的層次與口感。

燒肉大激賞

日式燒肉素來捧場者眾，而位於銅鑼灣的日式燒肉放題專門店燒鬼自開業以來甚得肉食愛好者喜愛，人氣高企，餐廳為了回饋捧場客，最近推出一連串優惠，包括午市套餐買一送一、5月壽星4人同行1人免費、晚市半價優惠！2人同行1人半價，以及晚市送價值越南大虎蝦。餐廳午市供應5款特色套餐，有日式咖喱吉列豬扒飯、炸蝦雜錦天婦羅配稻庭烏冬、照燒鹿兒島A4和牛定食等，於周一至五惠顧即享買一送一優惠。另於即日至5月31日前，於周一至五晚市和周六、日午市及晚市，訂座及惠顧「牛海姬」或「百鬼夜行」套餐，5月壽星即享4人同行，１人免費的生日尊屬優惠。優惠期內晚市享用「精品燒肉放題套餐」並於7pm前離座及結帳，即可享2人同行，1人半價優惠，變相半價享用，抵！