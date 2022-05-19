吉根柚莉愛 M奶陪浴孃

有傳聞指日本有唔少AV女優之所以下海，並非單單為咗賺取片酬，而係希望打響知名度，令多啲人認識自己，為投身藝能界鋪路；就算轉型不成，亦可以靠住AV女優呢個身份，喺風俗業界搵到食。不過，今年27歲嘅吉根柚莉愛嘅情況啱啱相反，本身係一位風俗孃，但基於身材實在太出眾，因而獲得加入AV界嘅契機。

上圍超大

最近日本AV界有唔少女優引退，對於「胸奴」嚟講，最唔捨得嗰位，必定係上圍大到連洋妞見到都要行埋一邊嘅Hitomi。少咗對O Cup巨乳，點樣先可以填補番嗰種若有所失嘅感覺？M Cup巨乳女優吉根柚莉愛或者可以幫到你。

2019年由巨乳系AV廠OPPAI帶入行嘅吉根柚莉愛，個樣唔算好靚，但雙眼流露出純真眼神，相當惹人憐愛。講到身材，雖然佢對車頭燈嘅Size唔及Hitomi，但其實已經大得好誇張，足以為觀眾帶來無比震撼嘅視覺效果！

敢於嘗試

講番柚莉愛嘅入行經歷，據片廠介紹，佢係一位有4年陪浴經驗嘅風俗孃，而且好受客人歡迎，要得到佢嘅貼身招呼，甚至要早一年預約喎！不過，事實並非如此，早前柚莉愛喺一次訪問中透露，陪浴孃身份只不過係一個「虛構設定」，以加強話題性而已。

雖然係咁，阿妹喺演出AV嗰陣，絕對係交足功課，除咗用嗰對M Cup導彈「胸」襲對手，仲會嘗試各種重口味玩意，連後花園解禁都試過。而最令人睇得開心嘅係，柚莉愛喺演出時，往往露出甜美笑容，態度親切又貼心，難怪著名作家兼AV狂熱分子安田理央大讚佢係一個開朗奔放嘅女仔。