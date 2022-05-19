單車索女 笑騎騎勁好性

每逢假日，好多人都會去踩吓單車，享受箇中快感。若然同行者係一位美艷動人嘅索女，又或者途中遇上衣着性感嘅女車手，相信男士們會顯得更起勁，甚至有可能好似以下幾套四仔咁，誘發出連番艷事。

歐遊艷遇

淫娃踩單車能否令你嘅色心蠢蠢欲動？想知答案，不妨睇吓呢套由Pink'o推出嘅《Glamour Dolls #12》。影片以單車加好色美女為主題，搵嚟Canela Skin、Malena、Christian Clay等5位東歐女郎孭飛，佢哋都係由成人模特兒界轉投四仔界，個個都係高質素。故事好簡單，話說5位嬌娃喺歐洲展開一場單車之旅，途中遇上唔少型男，搞到色心煞唔到掣，頻頻同唔同嘅型男曳曳。雖然劇情有啲薄弱，但全片有大量野外曳曳場面，加上高質嘅拍攝技巧，令觀賞性提升唔少，係一套好有夏日味道嘅四仔佳作。

情慾車店

睇得多美國四仔嘅你，有冇興趣轉吓口味？呢套由意大利片廠Mario Salieri推出嘅《Tettone in Bicicletta》，相信可以令大家一開眼界。故事發生喺一間全女班營運嘅單車店，由Katrina Moreno、Kira Queen、Krystal Swift等5位歐洲脫星扮演嘅單車女郎，每日談論最多嘅話題並唔係點樣令店舖嘅盈利上升，而係幾時先遇到心儀嘅型男。某日，真係有位型男嚟到店舖幫襯，搞到呢班靚女心郁郁，更透過對方結識多幾位男士，兼發展出情慾關係。影片嘅慢節奏好有意大利風格，加埋浪漫度極高嘅情慾演出，相信可以帶嚟與別不同嘅官能享受。

搵食日記

單車遊好玩之處在於可以踩到邊玩到邊，四仔片廠NSFW Films就將呢種自由自在嘅遊玩體驗，融入青春索女四出獵艷嘅劇情，並炮製出超人氣四仔系列「Pint Sized Cock Pocket」，而嚟到最新登場嘅第8集，由Aryana Amatista擔正演出，仲搵嚟Spencer Bradley、Aria Banks等美乳脫星演出。故事講述Aryana因情傷而展開單車之旅，卻遇上旅費不足嘅問題，惟有去一間單車舖做兼職，並且同老闆日久生情。正當Aryana Amatista漸漸忘記情傷之際，卻意外發現老闆仲有幾個「紅顏知己」，面對呢個情況，性格奔放嘅佢會點樣作出抉擇？