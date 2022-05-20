【是日通勝】

農曆四月二十

壬寅年 乙巳日 癸酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：開市、動土、交易

忌：祭祀、會友、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、27、35、49

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：可望結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

金牛座：用人不疑，若跟拍檔有芥蒂，何不親力親為？

雙子座：財運一般，投資要走保守路線，勿貪小便宜。

巨蟹座：勿把鬱悶埋在心底，是時候找個朋友吐苦水。

獅子座：投資上可獲得滿意收益，不妨犒賞一下自己。

處女座：人無遠慮，必有近憂，宜為工作前途作打算。

天秤座：內心泛起淡淡哀愁，找親友閒聊可助你分憂。

天蠍座：抽空跟另一半享受二人世界，可帶來好心情。

人馬座：專注於眼前要做的事，容易忽略伴侶的感受。

山羊座：處事有分寸，能分清輕重緩急，表現獲掌聲。

水瓶座：要過濾損友的甜言蜜語，免得作出不當投資。

雙魚座：工作量超出預期，適宜訓練一心多用的能力。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）兔 心情差

鼠：脾氣欠佳，工作易分心，效率低於預期。

牛：懂得在職場上爭取表現，成功指日可待。

虎：心態正面，工作表現佳，成績有目共睹。

兔：是日沖煞，頭頭碰着黑，情緒煩躁不安。

龍：神采飛揚，事業發展稱心，易取得佳績。

蛇：話頭醒尾，職場上有望迎來突破性進展。

馬：責任感強，容易獲別人信任，有利事業。

羊：工作順利，一切在掌握中，可名利雙收。

猴：心思縝密，可以靜心處理一些棘手問題 。

雞：生活陷入頽勢，工作壓力大，心情低落。

狗：沒精打采，謀事欠積極，易惹同事詐型。

豬：士氣強，趁勢加把勁，事業更上一層樓。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

先天體質和後天體質

最近我在某電視台主持一個節目，內容圍繞八字、藥膳和中醫養生。批八字，其中有一項是專批一個人的厄疾，理論與中醫學同源，沒有衝突，而且具有參考性。後來我發現可以從人的八字命格看出先天體質的特性，然後找出適合自己的養生方式，可以避免疾病發生了才去醫治，符合中醫學「不治已病治未病」的核心！

這也是我這麼多年來一直提倡的養生學，所以我在多年前已經出過有關書籍。坊間有位「大師」說自己自創了「寒、熱、平」命學說，其實這只是中醫學的冰山一角，人體有分寒底、熱底，這點我同意，至於何謂「平」？如何從中醫學去解釋？似乎有點牽強，而且不值得參考。

況且我不敢自稱從八字看先天體質是我自創的，因為這是來自八字學和中醫學的相結合。

那甚麼是後天體質呢？例如在某一段期間，我們晚睡導致肝火盛；陽氣不足，導致陰氣攻身；長時間缺乏運動導致下身水腫等等，這些情況都屬於後天的生活習慣影響了體質，暫時性的，可能跟先天體質有關係，也可能沒關係。簡單來說，先天體質是不變的，後天體質是不斷在變。先天體質出現的症狀，需要長期的調養。後天體質出現暫時性的病症，只要對症下藥，很快就會治好。