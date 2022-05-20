「聲夢之母」新節目向無綫宣戰　打造秘密武器狙擊炎明熹

親自構思《聲夢傳奇》的「聲夢之母」余詠珊，與無綫打對台，為開電視打造選秀節目《就是青春》，並全球招募明日之星，除了以18萬元獎金利誘，更有意邀請鄭伊健及陳柏宇等擔任星級導師，入圍學員需入住斥資百萬元打造的「青春竇」接受訓練及淘汰考驗。據知，節目方已有「秘密武器」，下月就19歲的洪韻騏被指與炎明熹實力相當，並將率先主唱劇集宣傳歌！

前無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，去年離開無綫前最後一個得意之作就是大型選秀節目《聲夢傳奇》，該節目是她一手構思及打造節目藍圖，雖未能完成就離開，但絕對是該節目的重要功臣。《聲夢》成功捧出炎明熹、姚焯菲等新星，無綫亦火速製作第二輯！

身為「聲夢之母」的余詠珊離開無綫後，與老公何哲圖（Herman）成立製作公司，她看準選秀騷是電視台不可或缺的素材，故去年開始為開電視打造開台以來首個選秀節目《就是青春 YOUNIVERSE》，以「不讓青春留白」為主題，全球招募20歲至30歲有歌唱實力的年輕人，由於與《聲夢傳奇》同是選秀節目，即變相向舊東家宣戰！

百萬私竇困獸鬥

《就是青春》每集都有不同的星級導師現身，導師團更網羅樂壇老中青歌手，有意找鄭伊健、關心妍、欣宜、陳柏宇、張天賦及Tyson Yoshi等與各學員Jam歌，務求全方位提升學員潛力。據知全球招募已有過千人報名，勝出者將獲18萬獎金，相當吸引，而參加者不乏醫科學生、富二代，甚至居於劏房戶，向來甚有眼光的余詠珊，已從中選出一位無論唱功及舞技都可與人氣王炎明熹匹敵的女學員作「秘密武器」！下月就19歲的洪韻騏率先獲安排工作，主唱林峯及周秀娜主演劇集《黑金風暴》的宣傳歌曲《透光》，提前吸取演藝經驗，她去年曾參加大型歌唱比賽並獲得「最佳演繹大獎」。至於另一位男學員，今年9月便15歲的黃思瀗（Jeremy），亦被指甚有潛質！「星演國際有限公司」行政總裁Herman受訪，承認洪韻騏未比賽已獲安排工作，至於星級導師人選則要賣關子。

向來愛創新的余詠珊大搞選秀騷，當然不會局限於《全民造星》及《聲夢傳奇》的模式，今次節目其中一個最大特色，就是斥資過百萬元打造面積8,000呎的「青春竇」，內有睡眠區、飲食區、表演區及遊戲區等8個區域，入住的學員，食、住、唱、玩、瞓等都全天候在內進行。學員要融入集體生活，包括完成大會設下的任務遊戲，增加了解交流外，當然還要接受星級導師團的指導培訓，以面對定期的淘汰賽。節目亦會到韓國、日本及歐洲等地取景，全程拍攝學員在當地著名的歌唱、演藝及舞蹈學校受訓，該些學校曾培育韓國女團BLACK PINK、男團BTS等。

開電視的《就是青春》正在火熱籌備中，而無綫的《聲夢傳奇2》當然也不會怠慢，昨日舉行大型記者會，23位學員與一班星級導師見傳媒。今年賽制與上一輯有所不同，學員將分組進行比賽，晉級學員會分成兩隊，由紅隊總監郭偉亮及藍隊總監陳奐仁分別領軍對戰，鬥到最後競逐冠軍。為隆重其事，《聲夢2》舞台將移師到邵氏影城，升級變成四面台設計，打造更佳舞台效果。

參賽者趙頌宜是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠的妹妹，問到有否向哥哥取經？她坦言與哥哥性格相似，同樣較怕醜，哥哥提醒她要跟其他學員多溝通，放膽一點。至於為何不參加《全民造星》？她說：「因為我想唱多啲歌，《造星》表演會比較多，會令我更加緊張。」