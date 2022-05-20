高海寧打拳嘭嘭聲　喪食麻辣火鍋「排毒」Keep Fit

藝人高海寧（高Ling）現時身在內地，經過一輪搏殺後，正處於放假Mood的她，吃喝玩樂、享受人生，之前去遠足、行山，更不等吃好西，之前一連多晚品嘗完麻辣火鍋後，她就即刻「行動」，更試新嘢，走去打拳。她於社交平台上載了一段短片，片中的她穿着貼身運動背心，再次展示黃蜂腰及蜜桃臀，戴上拳套的她，跟教練做練習，打到嘭嘭聲，勁度十足，教練都不停說「很好」、「對呀！」。不少男士留意她的美好身段，讚她Fit爆之外，對她的打拳姿勢有所評價，指她出拳不錯，留言：「其實算出得好好」、「使唔使咁型呀！」、「條腰要扭多啲」等。

其實她於前年播出的無綫劇集《C9特工》中，飾演一名身手相當好的特工 ，由於劇中有很多動作場口，包括槍戰、打鬥甚至打拳的戲份，當時高Ling已首嘗打拳滋味，之後拍《殺手》及《反黑路人甲》時，都有露兩招。她接受東網訪問時說：「拍《C9特工》嗰陣打得好犀利，打拳消耗好大，係好好嘅減壓同消脂運動嚟！」問她是否吃得美食太多，要加強運動保持美好身段時，她說：「都係㗎！我一連食咗幾餐麻辣火鍋呀！（皮膚、身材都Keep得好好喎！)係喎，我發覺愈食辣愈Fit，可能排毒呀！」