尋找回憶︱任賢齊大爆反叛期曾遭捉入派出所

藝人任賢齊為台灣節目《我們回家吧2》擔任嘉賓，為了介紹老家彰化田中，任賢齊特別參與拍攝前、中、後期的所有工作，主持人曾寶儀更笑說：「監製、現場製作、主持人都被任賢齊包了！」於尋找兒時回憶過程中，任賢齊坦言青春期相當叛逆，常因為打機而不回家，甚至被捉入派出所。曾寶儀表示自去年開始就一直聯繫任賢齊，有天突然收到他傳的訊息，表示二月會返回台灣拍廣告，於是就一直度期，才促成今次拍攝。

任賢齊坦言過去因為工作很少回家，大多都是爸媽到台北探他，但其父都很體諒他，所以常叫他不用返台灣，他謂：「以前曾巡迴半年都沒回家，也因為認為鄉下甚麼都沒有，就比較少回去。再加上爸爸為了讓他放心，甚麼都不說，直到醫院的人說爸爸去看病，才知道他的身體狀況。」後來爸爸較少上台北看他，任賢齊就想說：「我該回來了，因為自己運氣很好，能在事業黃金時期專心工作，現在爸媽身體也還可以。」

今次錄影也能令任賢齊將兒時記憶重新再走一遍，他更帶曾寶儀吃招牌高麗菜飯、香草麵等，不少店家都主動招待任賢齊，從頭吃到尾都不用付錢，讓他自嘲說：「我好像是惡霸！」