《烈火戰車》金像配樂大師Vangelis新冠肺炎離世終年79歲

曾為《烈火戰車》（Chariots of Fire）、《2020》（Blade Runner）與《哥倫布傳》（1492: Conquest of Paradise）等電影寫下經典配樂的希臘作曲家Vangelis，周二（17日）於法國一間醫院接受新冠肺炎治療期間，心臟衰竭離世，終年79歲。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）於聲明中讚譽他為「電子音樂先驅」。

Vangelis原名Evángelos Odysséas Papathanassíou，他自學成材，於60年代開始在歐洲樂壇活躍，除了出個人大碟，亦替紀錄片配樂。他為1981年奧運題材電影《烈火戰車》創作的配樂，贏得奧斯卡最佳配樂，令他國際上聲名大噪，該片配樂亦被用到奧運頒獎禮上。他極有性格，拒絕出席奧斯卡頒獎禮，當時他受訪表示：「佢哋向我施壓要飛去美國出席奧斯卡，但我唔鍾意畀人逼，尤其係呢啲事。我唔鍾意比賽呢個概念。」

他作風神秘，外界對他私生活所知不多，有傳他曾結婚兩次，未有子女。英國物理學家霍金（Stephen Hawking）2018年的葬禮是由他負責音樂。他於2021年推出最後一張個人大碟《Juno to Jupiter》，是由美國太空總署的木星探測計劃所啟發。