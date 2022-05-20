股票您問我答：Moon小試牛刀買藍籌 碎股易幾百蚊有交易

劉佩玥Moon一直都有儲錢同投資，最近佢留意緊買港股，即刻捉住專家中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco問意見！

Moon：Banco，我個人比較穩陣，想買返啲大型藍籌，嚟緊加息周期我又想買大型銀行股，不過一手好貴呀，唔知點揀好。

Banco：部份藍籌股一手嘅入場門檻都幾高吓，你所講嘅大型藍籌/銀行股通常都要幾萬蚊一手。Moon，你有無諗過好似美股咁，一股一股咁買？除開都只係幾百蚊入場，可以分散投資唔同嘅股票，風險都可以分散喎。中銀香港「碎股易NotaLot」就好啱你， 可以透過碎股形式，買賣200幾隻大家聽慣聽熟嘅股票。

Moon：咁著數！但係咁買法，手續費會唔會好貴㗎？

Banco：關於收費，又有兩個好消息可以話你知。首先經「碎股易」買入股票嘅佣金低至0.25%，仲不設最低收費。而且中銀香港而家仲有進一步優惠，6月底前可享無上限沽出免佣優惠，分分鐘平過喺證券行做一手交易！另外，知你平時拍劇都好忙，好難keep住開股票app睇股價。中銀香港亦都有手機股票widget，唔駛開股票app，望一下電話已經可以睇到股價資料。

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優惠期至2022年6月30日

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