全港市民首度共創NFT　領展集氣天燈節祝福香港

【特約報道】領展房地產投資信託基金之管理人領展資產管理有限公司（領展）宣布，由2022年5月14日至27日，舉辦首個由香港市民共同參與創作的NFT（非同質化代幣）集氣天燈節，活動也是其中一項慶祝香港特別行政區成立二十五周年的認可活動。

領展董事會主席聶雅倫表示：「在持續並反覆了兩年多的新冠疫情中，香港市民始終風雨同渡，互相扶持，讓我們的城市在疫境中仍不失盼望。領展NFT 集氣天燈節邀請全港市民聚合美善的力量，集體創作NFT天燈動畫圖，一起祈願香港百業回穩，所愛的人健康平安。」

市民可透過領展網上社區雜誌《823頻道》內的活動網頁，揀選喜愛的天燈，並填上祝福字句，製作專屬自己的數碼天燈，市民亦可親臨設於樂富廣場的數碼天燈互動裝置區參加。所有天燈最終會生成首個由香港市民「獨家」共同創作的NFT「萬家天燈圖」動畫，全球限量三件珍藏品。參與創作的市民中將隨機抽出一名得獎者，可獲得NFT「萬家天燈圖」動畫乙件。【註1】

市民每製作一盞天燈，領展將捐出25元予「惜食堂」【註2】，協助製作飯餐及食物包，為有需要的長者及基層家庭送上健康營養的膳食。

領展「NFT集氣天燈節」活動詳情：

舉辦日期：2022年5月14日至27日

互動裝置地點：樂富廣場A區美食坊（開放時間：中午12時至晚上8時）

「NFT萬家天燈圖動畫抽獎」抽獎詳情：

抽獎日期：2022年6月3日

抽獎結果：2022年6月8日於活動網頁公布

附註：

1.抽獎細節請參閱條款及細則。

2.捐款上限十萬元，受條款及細則約束。