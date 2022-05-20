孫穎帶女兒飛康城　人生最大挑戰

有「琵琶公主」之稱的孫穎早前與丈夫劉詩昆現身康城，同行還有現年歲半的寶貝女劉蓓蓓（貝貝），貝貝首踏康城紅地氈，搶盡其他女星的風頭，連國際媒體包括《英國郵報》都有報導這位穿白色喱士公主裙的小女孩。孫穎表示今次獲主辦方及品牌邀請出席，認為旅程是人生一次大挑戰，她表示與丈夫去年初返港後，便未有飛過，之後經歷第5波疫情，心情都受影響，她稱：「貝貝出世前我哋習慣周圍飛，不如趁今次帶佢出嚟行吓，劉老師嘅年紀同貝貝嘅年紀係好大考慮，行程方面我要諗得好周全，今次旅行係我人生最大一次嘅挑戰，出發前要做好多準備功夫。」

她表示特別照顧女兒方面，除了在倫敦找到相熟的朋友外，美國保姆也專程飛往照顧，幸好在飛機上都能安排妥當。她說：「貝貝好鍾意探索新事物，搭飛機加上時差，生活規律被打亂，佢總算可以，不過都有扭計嘅，好似喺飛機上，大家休息時，佢差唔多喺飛機來回行過百次，周圍摸周圍睇吓，我當然有制止佢，好彩飛機乘客本身唔多，無影响到其他人，一方面知道係挑戰，另一方面又好開心迎接挑戰。」孫穎表示希望藉令次旅途，給女兒送上一份自信，認為需要行萬里路，也需要讀萬卷書。