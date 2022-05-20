【出山有望？】趙薇低調捐款25萬人仔　聲演動畫將上映　

內地女星趙薇於去年八月底被傳因遭內地封殺，故其主演的作品全數被多個內地串流影音平台下架，傳已列為「劣迹藝人」的她，被封殺原因眾說紛紜，包括有傳牽涉一宗重大但未公開的調查。去年12月東網獨家捕獲，拍得她和一名神秘男子於荃灣青山公路的一個油站出現，原來已悄然來港暫避風頭。一直「人間蒸發」的她，於本月更有消息指她和丈夫黃有龍持有的4間法國酒莊出現變動，包括辭去酒莊管理人一職。

雖然趙薇未能如以前般在社交網活躍，而她個人及工作室的社交網戶口未被注銷，不過一班忠心耿耿的粉絲仍不時在網上為她打氣之餘，原來更和趙薇保持聯絡。趙薇北京影迷會日前在社交平台發文，指於3月46歲生日的趙薇，在生日當天為其發起的「V愛血液病公益基金」捐款，以個人名義捐了人民幣25萬元（約港幣29萬元）。根據公開展示的捐款明細表中，的確見到趙薇捐款人民幣25萬元的資料，然而過往6年都是以女兒「小四月」黃新的名義捐款。對於趙薇捐款，不少粉絲留言：「趙薇真棒，期待回歸！」、「這麼好的一個人！」、「想她！希望她快點出來！」

另外，趙薇和張艾嘉等為楊凡聲演的動畫《繼園臺七號》，在六月舉行的法國安錫國際動畫影展中，入選為特別放映單元，而日前《繼》片宣布會在今年秋天於台灣上映，海報上有趙薇的名字，未有因封殺風波而被「滅名」，至於上映時趙薇會否現身為動畫「加持」，將會成為焦點。