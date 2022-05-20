實在太誘惑！聯名鞋款甜到漏！　

如果吃甜品，會讓人心情變好，將賣相像甜點般吸引的運動鞋穿上腳，效果又會否一樣？最近New Balance與adidas不約而同以甜點為主題，推出聯乘新作，似乎有意施展「味」力，讓大家打造潮「味」滿Fun的新形象！

士多啤梨曲奇上腳

New Balance繼去年與設計師Joe Freshgoods合作推出990v3「Outside Clothes」聯名鞋款後，今年雙方再度聯手打造「Inside Voices」9060。獨特的復古撞色和帶有故事感的設計，讓人一眼就產生好感。設計方面，今次同樣加入設計師對於家鄉Chicago的故事靈感，以Chicago的士多啤梨曲奇色調打造9060鞋款，鞋款更融入990系列的技術與輪廓以及860系列跑鞋的造型。Penny Candy Pink以復古粉色網眼材質和米色絨面作鞋面設計，鞋舌和側面的標籤就選用清新綠配色。而另一款Baby Shower Blue則用上柔和淡雅配色，淺藍色絨面包裹淺粉色的網眼材質鞋面，配以鞋舌和鞋側的淺粉色系標籤，感覺清新可人。

甜美糖漿窩夫

今季adidas與美國鬆餅店Waffle House合作，推出楓糖漿色調的聯名鞋款TOUR360 22。adidas TOUR360 22是一雙搭載Boost技術的高爾夫鞋，而今次與Waffle House聯名，鞋面換上窩夫的設計，以格仔紋理及奶油及棕色打造，鞋側3間則注入深啡色格子仔窩夫圖案，鞋後踭見到黃色Waffle House立體標誌。加上鞋底呈現糖漿的圖樣，呼應是次聯名主題之餘，感覺也特別甜美！