重遇伯樂葉蒨文　胡杏兒激動嗌：冇你就冇今日嘅我

藝人胡杏兒挑機內地綜藝節目《乘風破浪》，積極備戰嘅佢，連頭髮都剪埋，睇嚟決心十足要爭成團位，不過點都估唔到今次返內地開工，佢喺湖南衛視活動上驚喜重遇當年「伯樂」葉蒨文及林子祥，仲好興奮同兩位前輩打招呼及打卡留念，交談間先知原來葉蒨文暗藏23年大秘密！

1999年，胡杏兒榮膺香港小姐季軍及「活力風采獎」，成為雙料香港小姐，當年身為評判之一嘅葉蒨文就係有份投出神勝一票，葉蒨文狂讚對方可愛，仲話當年杏兒表演時，評判都問「這個女孩是誰呀？」然後佢一直投票畀對方，最後胡杏兒成功當選。胡杏兒多次感激伯樂睇好自己，仲講到起晒雞皮：「真的好多謝你呀，我嗰時先19歲，好多嘢都唔識講，原來我入到行真係因為你呀！」

今次巧遇葉蒨文，胡杏兒留言：「你能想像嗎？自己的女神，竟然是當年選我成為港姐給我投票的那個人，我自己都忘了！謝謝你Sally姐❤️沒有你就沒有今天的胡杏兒！」雀躍自爆完全想像唔到多年，對方會特意走嚟同佢分享呢個秘密，兩個人仲約好食飯聚舊，不過胡杏兒今次參加《乘風破浪》又唱又跳，佢就未有向葉蒨文偷師。