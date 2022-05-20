湯告魯斯與畢彼特不和30年　新片暑假打對台

荷里活兩大巨星湯告魯斯（Tom Cruise）和畢彼特（Brad Pitt）不約而同今年有新片於暑假檔期推出，前者主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）是經典的延續，而畢佬孭飛的《殺手列車》（Bullet Train）就被視為兩大賣座動作片《殺神JOHN WICK》（John Wick）與《生死時速》（Speed）的混合體。其實兩位「影壇男神」早於上世紀90年代在暢銷小說改編的《吸血迷情》（Interview With the Vampire）中合作過，不過卻鬧得不愉快擘面收場！

雖然當年「靚佬湯」是當紅炸子雞，而相反畢佬是影壇新人。但「靚佬湯」仍然有感自己的地位受威脅而與畢佬存有心病。畢佬曾在一訪問中咁樣形容他們拍戲時的關係：「拍戲嘅時候，我真係開始對佢反感。佢係北極，而我就係南極。那種潛在競爭阻礙咗我哋真正嘅對話。呢件事好煩擾我！」就算影片拍攝完畢，他們從沒有冰釋前嫌。到了2009年，他們有兩部同樣講述二戰的影片上映，分別就是畢佬的《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）以及「靚佬湯」主演的《華爾基利暗殺行動》（Valkyrie）上映，結果畢佬口碑及票房都鍊贏對手。當時「靚佬湯」對輸了一場「仗」而感到不滿並批評《希》是一部「荒謬的電影」。

他們的「戰事」後來愈演愈烈，當時畢佬的太太安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）接拍了一部動作片《叛諜狂花》（Salt），而導演爆料指在她接拍之前原來「靚佬湯」都好恨演，不過一直遲遲未落實，最終電影公司的高層決定唔等他找來安祖蓮娜擔正。後來到「畢安」婚變後，曾一度傳過「靚佬湯」與祖莉約會傾合作。因而令到畢佬對此大為不滿！