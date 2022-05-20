【糉有驚喜】素葷鹹糉都Yummy

端午節的鹹糉，傳統多是鹹蛋黃、豬肉和綠豆等材料，一隻裹蒸糉就足以和家人開心Share，近年坊間推出的鹹味糉子，材料日新月異，有加入矜貴鮑魚，也有選用菇菌和蔬果製作的健康口味，就連素食的選擇都變得多元化，過節就更高興。

啖啖豆香

鹹糉子多數選用綠豆製作，富豪酒店今年推出的至尊養生牛肝菌五色豆素糉，除有富蛋白質的雲南牛肝菌，再加入黃豆、綠豆邊、紅腰豆、眉豆及黑豆，口感豐富之餘，又加強了膳食纖維及其他營養，芳香健康。（5月20日開始換領）

高纖藜麥

被喻為Superfood的藜麥，是近年大熱的食材。翠亨邨今年推出的鴛鴦素套裝，除有黃金柑桔糉，還有新設計的養生珍菌竹笙淮山糉，糉子內有羊肚菌和黃耳外，可以吃到口感十足的竹笙、淮山和藜麥，配荷葉香氣，清新健康。

素餐肉餡

午餐肉一向是邪惡的美食代表之一，近年出現素餐肉版本，素食者也可一嘗滋味。唐宮小聚不時推出創意糉子，今年就有鹹蛋黃堅果素肉糉，新餐肉加核桃、腰果、綠豆和藜麥等製作成餡料，美味又富層次。（門市有售）

辛香XO醬

香港人無論點心、炒麵或其他菜式，總喜歡加點XO醬來搭配，「大師姐」今年新推的西班牙黑毛豬XO醬糉，選用鬆化的西班牙黑毛豬肉，配自家製火腿XO醬，頓時令糉子油香十足、辛香惹味，吃時毋須再蘸其他調味料食用，就已夠味道了。（5月19日後指定地點有售）

紫米豚肉

以往糉子多是全糯米，近年會混入不同食材和糯米混合，W酒店新推紫米豚肉糉，糯米加入紫米後，加添口感及香氣，豚肉油分滲入糯米和紫米內，分外美味。由現時至5月31日選購，可享8折優惠。（5月18日開始換領）

麻辣名店出品

主打川菜並獲得米芝蓮推介的麻辣燙，今年也推出香辣之選的麻辣端陽糉，選用四川臘肉、伊比利亞黑毛豬、鹹蛋黃及雜豆等的麻辣口味糉。由即日至5月20日可率先於預訂、於5月25日至6月3日期間供外賣自取或安排送貨；亦可於5月25日至6月3日期間則可於官網及指定外送平台選購得到。而一次過選購4隻糉更可獲贈品牌手工製的陳皮辣椒醬，品嘗別具風味的川式美食。

台式風味

每次去台灣，其中一個行程必定是吃麻辣火鍋，其他辣麻菜式亦同樣吸引。精品超市city'super今年引入台灣品牌「拾貳食品」，就有多款新口味。其中一款川味牛三寶麻辣糉，糯米加花椒油炒過，餡料是滷煮澳洲牛肚、牛筋和牛腱心，牛味香濃。另一款尊品鮮鮑乾貝黑松露糉，糯米加意大利黑松露炒，配海鮮和菇菌，香氣四溢。（門市有售）

韓式泡菜

韓國人的餐桌，一日三餐都可見到泡菜的蹤影。奇華餅家今年新推韓式泡菜黑豚肉糉，辛香泡菜和富油香的黑豚肉混搭，泡菜汁滲入糯米內，滋味更濃，指定會員可用優惠價選購，感覺更抵。（門市有售）

低碳與生酮之選

可有想過咖啡店都推出端陽糉？並非說笑，由主打無麩質健康飲食的Infiniti C與戶戶送今年合作推出兩款健康糉，分別是無麩質低碳素食糉及無麩質生酮糉，前者用上洋車前子、甜菊、花生、綠豆等製作；後者則用上五花腩、鹹蛋黃、甜菊、花菇得製作。兩者均用椰菜花代替傳統肉糉的糯米，相對輕盈及健康。健康糉由即日起可於指定平台選購，於5月23日則於咖啡店全線分店供應。