MORPHOZ　那麼大這麼遠

一輛電動車的續航里程有幾遠，基本上都取決於車載電池容量有大。那就是指電池容量愈大，續航里程愈長，無疑是可滿足長續航里程需要，但電池容量愈大亦會令部車愈重，若是經常在城市內行走的話，相對嘥電。Renault早年便設計了一款時宜是城市小型Crossover SUV，時宜是可「拉長」和加載「增程」電池變成舒適大長途良伴的MORPHOZ 雙用途純電概念。

軸距可變 電池可加底

MORPHOZ之所以能拉長和縮短，多得車載由Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟專為電動車而開發的全新CMF-EV模組化底盤平台，賦予它一定的靈活性。擁有1.55米車高和2米車闊的MORPHOZ，車長可在 4.4米或4.8米(同時軸距可在 2.73 米和2.93米)兩個長度作出變化，至於幾時拉長、幾時縮短，就取決於它處於城市(City)或是旅行(Travel)行駛模式。

於City 模式，短至4.4米的車長和達 2.73 米的長軸距，帶來既短小靈活又擁有不俗乘坐空間的車廂。另一方面，車上標準配備 40 kWh電池，能輸出100kW最大功率(即約134hp最大馬力)及提供達 400 km續航里程之餘，又不會造成過重負擔，無疑是非常適合日常在城市游走。當有長旅程需要，啟用Travel模式，不止車身和軸距可分別拉長至4.8米和2.93米，為旅途提供更多腿部空間及更大的行李空間。更可攜帶額外50 kWh電池，令總電池容量增至90 kWh，同時最大輸出功率和續航力分別增至160kW(即約215hp最大馬力)及逾700km。

兩個模式 兩個樣

外觀造型上，處於City和Travel兩個不同行駛模式時當然會有明顯分別。Travel模式不止前輪拱後方會出現和淺金色車身形成強烈視覺對比的黑黃配搭Travel Extender獨特標識，頭冚中央近擋風玻璃位置及頂置尾翼兩側的柱位，分別有黃尺及黃飾伸延設計；尾翼中央透明且會發出紅光的垂直鰭狀尾燈則向後移。尾部「坑槽」機關設計亦會隨車尾後移拉長由凹變平(變得更具空氣動力學)，並出現MORPHOZ字樣。日間行車燈連頭燈 進一步「拉長」橫跨整個車頭。

車上配備無線感應充電模式，車主不止可在家或在公共停車場的特定位置進行充電，亦可在配備此技術的路段上邊行駛邊充電(無論是City或Travel模式)。至於怎樣加載額外電池，只需駕駛至特定轉換站，停在設在地面平坦的自動裝卸電池設施上，系統便會智能地自行在幾秒鐘完成電池安裝，全程零人力介入，輕鬆方便。完成長途旅程後，驅車返回城市前，只需再到特定轉換站，透過同一方法將該額外電池卸下即可。該站會為電池充電，以供其他車使用。這個部分可說是一個嶄新又環保的共享電池概念。

智能手機變萬能Key

此外，團隊還加入另一共享概念--駕駛共享。它透過智能手機來作萬能Key，並作車載人工智能(AI)的主要數據源。在預定時間內，車主、家人甚至朋友用車，只需在手機APP輸入收到的解鎖碼來激活便可。當車門上的裝置偵測到「駕駛者」接近會閃亮出暗號般的序列式燈效，站在門邊的「駕駛者」隔空作出揮手動作經傳感器識別，即可解鎖車輛，不設B柱的對開車門隨之打開。上車後，只要將智能手機放在貫穿前後排的中控台PRND觸控波檔選擇器後方，手機所在的木面板會稍向下陷，代表隨時可與AI 的大腦連接，並在獲得駕駛者進一步授權後，其虛擬個人助理工作隨即展開。在City模式，AI可將手機內的日程資訊，例如將同日兩次約會或會議的時間及地點，計算行程時間及擬定路線，甚至是落車後的步行距離等，成就高效出行。在Travel模式，它會按所需的到達時間和剩餘里程，提出你或許會感興趣的建議，例如途經的一些景點、或食肆等。此外當然你可通過觸控0.8米長的 OLED屏幕或控制台、手勢或語音來操作。

車廂設計 「玩」字行先

像虛擬個人助理一樣AI，也會照顧到車上其他乘客所需，它能透過自動檢測到車上乘客智能手機，同樣是在獲得授權後使用手機內的數據，該乘客可透過設在前排與後排之間中控台上觸控屏幕瀏覽他們的智能手機音樂庫選歌和通過各人座椅上的喇叭播放音樂。在Travel模式，完全對稱設計的前乘客座椅可完全Upside Down式上下旋轉並面向後方，變成與後排對座的布局，方便前後排乘客面對面交談，甚至對玩電子遊戲，例如《Pong》 。當然此屏幕還允許乘客通過 MULTI SENSE功能設定冷氣溫度及出風等。

由於車上配備LEVEL 3自動駕駛系統，而非全自動駕駛，因此駕駛席、軚環、加速及制動腳踏仍會出現在車上。充滿未來感的橢圓軚環設計，以透明發光玻璃物料為中心，附設帶有觸控感應及觸覺反饋多功能按鈕，方便駕駛者直接操控 MULTI SENSE 設置，至於前方的環繞型OLED屏幕組，則可隨駕駛者喜好或需要打開甚或摺埋「消失」。車廂由座椅織布、木面板到膠地板，均使用可回收物料製，其中以回收膠製成的條紋膠地板，擁有「雙面」設計，前方睇是黑色，但從後睇番上前則是黃色，與車身一樣大玩色彩視覺效果。