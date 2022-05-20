【特約報道】有些人同樣高度及磅數，為甚麼其中一位看上去會瘦一點？或者有些人明明減了幾磅，但不覺變瘦，但又有人明明磅數沒變，反而身形苗條了？那是跟肌肉脂肪比例有關。同樣是5磅的脂肪跟5磅的肌肉，脂肪是肌肉的二至三倍大。加上肌肉有收縮能力，能令人的線條看上去是緊緻，相反脂肪是鬆垮垮的。所以當身體缺乏運動，沒有鍛煉肌肉，看上去會較常運動的人胖一點。

肌肉除了修緊線條，更有提升代謝效果。肌肉會為了維持體溫及身體運作而消耗能量，每1公斤肌肉可消耗100kcal，但1公斤脂肪只可消耗4至10Kcal。所以人體的肌肉組織愈多，愈能燃燒能量，基礎代謝就會愈好，變成易瘦體質。

近年很多人愛做運動，想減肥同時練肌肉、修靚線條。不過日子過去，有些人開始疑問：「我有做Plank、健身和跑步，為甚麼仍看不到肌肉？」Plank是很好的核心肌群鍛煉，即深層腹部、背部和骨盆部位肌肉，日子有功理應有收成。不過如果你腰間脂肪厚（即是有肚腩），就算你有多少舊腹肌，都會肥油包肌肉，統統被覆蓋！

至於跑步落地時，關節要承受三至四倍人體重量，會對身體構成很大衝擊，肥人易因肌肉力量不足而導致膝關節勞損。所以應先減去一定重量後，才開始跑步，一來能減少對身體的過度負擔，二來減脂時多做合適的帶氧運動，有助提高心肺功能及體能，為後期做增肌負重運動做好準備。

所以要增肌，先減脂。建議先做中低強度的帶氧運動，如快步行、走路、氣功、瑜伽等，強化心肺功能，燃燒脂肪；然後才做針對鍛煉肌肉的Plank和健身。飲食方面，減脂期間應控制熱量吸收，多吃高水分纖維蔬果促進排毒；而增肌期間則要多攝取優質蛋白質和碳水化合物，蛋白質能提供足夠氨基酸來合成肌肉；運動後進食碳水化合物則有助肌肉內的糖原（Glycogen）的合成，更有效和迅速地收復肌肉。

先補身，後瘦身；減好脂，再增肌。維持肌肉量除了令線條變美，更對關節和骨骼健康有益。所以無論需不需要減肥，或是任何年紀，都要做適量運動鍛煉肌肉。我自己就喜歡靜坐氣功，還有按摩、數碼塑身儀器這種「被動式運動」，輕鬆躺着半小時，已等於做了兩小時肌肉鍛煉，促進血液循環，瘦身練肌又養生。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。