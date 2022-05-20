具俊曄被爆低調返韓國　「520」同大S分隔兩地

台灣女星徐熙媛（大S）的韓國丈夫具俊曄，早前已發離台灣到了美國紐約夜場做駐場DJ，事業和愛情兩得意。不過他完成工作後未有再返台灣，而是返回了韓國。

他的好友沈泰允月初在首爾開設了一間羊肉串餐廳，當時具俊曄和大S聯名送花祝賀。今日沈泰允上載了眾人的合照到到社交平台網，粉絲才得知具俊曄已低調返回韓國。沈泰允發文：「升格人夫的大哥來啦！」並透露具俊曄回韓後，不少親友都爭相與他約會見面，細聽他的浪漫愛情故事。沈泰允久違地見到好友，也讚嘆具俊曄為了愛，走遍天涯的超強行動力，表示：「大哥在我心中就是很理所當然地每天都會出現在相同地方，現在他為了守護他所愛的人搬離原本的巢，不知道一年能跟他見上幾次，但因為他太幸福了，我覺得很棒！」看來今日（20）是「520」大日子他都要跟大S分隔兩地了！

他更公開了具俊曄今年3月到了台灣後傳給他的訊息，沈泰允傳訊給具俊曄，表示：「哥！這真的是人生中最棒的事了吧！」具俊曄則回覆他：「嗯～而且也是我人生中最棒的瞬間。」字裏行間充滿着人夫的幸福，令沈泰允忍不住表示：「我們大哥，下次出個戀愛抒情專輯吧！」