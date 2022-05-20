精緻中菜　提升用餐享受

本地的中菜館種類繁多，受歡迎的粵菜、川菜、京菜和滬菜 ，甚至連坊間少見的寧波等菜系都應有盡有，近年流行加入不同元素的新派風味，令中菜的風格愈見多樣化。近日除有新中菜廳開幕，亦有中菜館推出新菜式，造型精緻又美味，為食客帶來升級的享受。

新派滬菜

濃油赤醬的上海菜、百菜百味的川菜和愛港人歡迎的粵菜，各有特色，尖沙咀開新分店的「王家沙‧花樣年華 」推出的全新菜式，就結合了上述3種菜式特點。只於新分店推出熱辣鍋特色系列，客人可選龍蝦、鱸魚或牛肉等食材作主菜，再自由配搭老壇酸菜湯、椰香喇沙湯、泰式冬蔭功湯或水煮麻辣湯等湯底，感受不同的辛辣口感。集合矜貴食材的花膠砂鍋翅，養顏鮮味。秘製XO醬龍蝦炒麵以自家製XO醬配鮮甜的青龍蝦，辣中帶鮮。另外還有黑松露河蝦仁及老壇酸菜魚等河鮮菜式。由現時至5月31日，客人惠顧新分店並追蹤其社交平台，可免費享用1份招牌點心。

新廚打造

本地中菜大廚極富創意，經常推陳出新，中環米芝蓮一星中菜廳都爹利會館迎來新行政總廚葉卡安師傅，更推出全新單點菜式，當中包括黃金炸釀3.6牛乳蟹蓋、茅台乾燒波士頓龍蝦、二十年花雕蛋白星斑件、川味叉燒和貴州酸菜湯浸煮宮崎A4和牛片等。除此之外還有新招牌嘗味菜單，內裏有多款高級菜式，如花膠手拆魚蓉羹、蠔皇扣五頭南非鮑魚拼花菇、蝦醬鮮蟹肉菜粒炒絲苗等，為客人帶來耳目一新的感受。

全新登場

餐廳經翻新後，菜牌亦會大變動，為客人帶來驚喜。剛重新開業的香港數碼港艾美酒店，當中的4間餐廳和酒吧經全新改造，率先登場的就有提供創意粵菜的南坊，特色點心有三色蝦餃皇、酸菜濃湯星斑餃及野菌素鹹水角等選擇，菜式有楓木煙熏三黃雞、映日果咕嚕肉和招牌酸菜沸騰星斑球，無論是一盅兩件或品嘗小菜都無問題。

滲日元素

麻辣火鍋在香港廣受歡迎，地道的配料加上傳統湯底，惹味開胃。早前在西九龍開分店的劉一手重慶火鍋，除可享用多款湯底如一手辣方紅油麻辣、花膠螺頭雞湯、椰子雞湯、山珍雜菌鍋，還有新推的老壇酸菜魚湯及番茄湯等，配麻辣牛肉、招牌四拼或鮮內臟拼盤等，惹味濃郁。由於行政總廚曾於日本深造，特別為餐廳注入日式元素，海鮮除澳洲龍蝦、加拿大象拔蚌、南非鮑魚、蜆貝、海蝦外，有日本入口的原條深海池魚、肥美真蠔、魴鮄魚、北海道牡丹蝦、帶子及吞拿魚腩等。新分店推出的午市套餐，特別是日式料理一人鍋定食，會以重慶一人鍋配日式壽司或丼飯，讓客人感受到雙重滋味。由現時至5月31日，客人惠顧新分店，並追蹤餐廳社交平台，可享半價火鍋湯底。

精緻點心任點任食

中菜，除了精巧小菜外，還有老少咸宜的點心，尖東千禧新世界香港酒店的桃里中菜廳早前於周一至五（公眾假期除外）、中午12時至2時30分推出「午市任點任食點心套餐」（兩位），中菜總廚蘇奇栢師傅一次過帶來逾20款粵式美點及頭盤、湯品等，如口水汁青瓜熏蹄、鮑汁花生鳳爪、胡椒鹹菜蘿蔔豬肚、晶瑩鮮蝦餃皇、金腿瑤柱黑毛豬肉餃、燒汁牛柳酥、芝士墨魚腐皮卷及蟲草花燒鵝絲粉卷等。即蒸點心以外，還有湯水及飯麵供應，包括火侯十足的老火湯、金沙鮮蝦炒絲苗、櫻花蝦芹香雞粒泡飯及XO醬韭皇銀芽肉碎炆米粉。甜品亦精彩，有凍香杧布甸、陳皮紅豆沙、冰花炸蛋球及杞子圓肉凍糕，選擇多多又美味。

周初限定

初夏時晴時雨，悶熱或潮濕天氣都有機會影響胃口，中環新派中菜館口利福逢星期一至二推出全新的金光盛夏晚餐，套餐包括有麻醬菇絲粉皮、手切豬頸肉椰菜餃或重慶辣子雞翼，還有陳蒜頭油粉絲蒸蟶子皇和芝士虎蝦伊麵等，最後以透心涼的羊奶乳酪配火龍果刨冰及沙田柚作結，令人胃口大開。