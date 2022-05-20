本日日本：《刃牙》30周年　聯乘有驚喜

喜歡格鬥動漫的朋友，一定有睇過或聽過《刃牙》系列吧！故事講述不同派別的武術家在「地下鬪技場」內追求最強的榮譽，同時又夾雜了主角範馬刃牙與父親範馬勇次郎的恩怨情仇。漫畫自1991年開始連載，為慶祝作品30周年大日子，不少品牌亦推出了聯乘產品贈興，其中便有潮牌將《刃牙》的經典場面化身為T-shirt圖案，精美的設計令粉絲好想先着為快！

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售罄潮Tee 再度登場

東京巨蛋城於3至4月期間剛舉行了「連載30周年紀念 地上最強刃牙展! in 東京巨蛋城」展覽，當中除了展出多款《刃牙》原畫及立體展品外，當然少不了紀念品！其中潮牌ARTIMATION推出的《刃牙》Tee便被搶購一空，而該系列最近於品牌官網再度登場，款式包括多個名場面及一眾角色圖像，例如有刃牙與父親範馬勇次郎騎膊馬、刃牙與原始人皮可並排及重現了《刃牙Baki II》第31期封面上刃牙穿着的背心圖案，另外還推出了刃牙圖案Tote Bag，滿足粉絲們的不同要求。

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製作精美 郵票套裝

為紀念「地上最強刃牙展」，日本郵便局網店早前亦推出了《刃牙》的相框郵票及信封信紙套裝，相框郵票印有大大個刃牙畫像，下面附有5個面值¥84（約HK$5）的郵票，分別印上刃牙、勇次郎、愚地獨步、烈海王及花山薰5位角色，另外更附送刃牙與勇次郎的圖像封套，可以將郵票好好保存。此外有印上德川光成等多位角色的信紙8張、信封5個及貼紙5張，全套售¥3,900（約HK$234），製作精美，很有收藏價值。

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神奇按鈕 出聲激勵

睇《刃牙》的讀者不時會產生想去健身的衝動，專門出產家用健身器具的品牌STEADY，早前便跟《刃牙》聯乘推出了別出心裁的「向範馬勇次郎挑戰 鍛煉肌肉計數按鈕」，此計數器獨特之處係找來了於動畫版中聲演「地上最強生物」範馬勇次郎的聲優收錄了廿句對白，每按一次會發出「給父親看看你的實力」、「頭要高少少」等對白刺激大家的鬥志，適合做引體向上或掌上壓時使用。另外STEDAY同時推出印有範馬勇次郎擺出一字馬甫士的大毛巾，為健身者帶來加倍激勵！