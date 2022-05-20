乘風破浪︱阿嬌深情獻唱　阿Sa狂野扭動纖腰Rap爆全場

內地節目《乘風破浪》今日（20日）首播，而多位中、港、台「姐姐」們包括蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、胡杏兒、薛凱琪、王心凌、黃奕、郭采潔等率先登場。當中表現較出色的有阿Sa、胡杏兒及郭采潔。阿Sa以Rap版唱出《小酒窩》，穿着露腰裝的她，不斷扭動纖腰，帶點野性狂野的感覺。而阿嬌就剛剛相反，她深情獻唱不一樣的《天外來物》。

薛凱琪則唱出一曲《今生今世》，她又於社交網留言：「我最想回到的就是我的家，我已經很久沒有回家了，對於我來說，如果乘風破浪的舞台上只有一次任性的機会，那我就想唱一首《今生今世》，把我的舞台獻給爸媽，希望我能讓他們感到驕傲。」胡杏兒之前專登為此節目剪了一短髮，型格十足，她大唱廿年前有份擔演的電視劇《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，出場時她更戴上太陽眼鏡，甚有台型。

現年39歲的台灣藝人王心凌則扮可愛，穿着短裙仔跳唱《愛你》一曲。另一台灣女星郭采潔表現令人眼前一亮，她表演了劇場版的《我有一顆蘋果》，於幽暗、神秘的意境下讀出對白，更配以難度高的舞蹈，另類得來甚有噱頭。而內地女星黃奕的舞蹈就有點「騎呢」，更被網民嘲笑似足劉畊宏的運動動作。