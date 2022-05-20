【美女饕廚】米芝蓮印度菜篇

今日介紹一家預約比較困難的印度餐廳，擁有米芝蓮一星，感激好友安排，令我們終於嘗試到這家印度菜。

這裏由印度主廚Manav Tuli掌舵，這裏的菜單全是他從小便喜愛的傳統印度中部街頭小吃，加入了不同香料及優質食材元素，令其出品更精緻出眾。其中的亮點包括印度小點菜式、慢煮菜餚和Tandori特色菜，都是由整個烹飪團隊使用3個正宗的Tandoor烤爐烹調，非常正宗！

餐廳環境舒適，充滿印度風格。我們還一直欣賞石磨香料被壓碎至粉末才乖乖坐下，店員即細心介紹餐牌內的所有菜式。先來Samosa，我們傾向於說成烤羊肉咖喱角。外形是精緻而薄薄的迷你雪糕筒形，裏面包裹着美味的羊肉碎，上面放滿切碎的細香葱，伴乳酪醬，一口吃，味道十分輕盈開胃，完全沒有點油膩感。

再來是紅薯小點，這是一種經典印度街頭美食的組合，一口就概括了餐廳的精髓，有石榴、羅望子、紅薯和酸奶，充滿甜美和濃郁的果味。之後是慢煮咖喱雞，用乳酪和香料醃製，肉質十分嫩滑，帶微微的焦香，配上帶番茄芳香的咖喱，濃郁美味。

然後是骨髓薄餅Kulcha，點咖喱醬一齊吃，簡直停不了口！之後是蟹Tikka，選用新鮮帝王蟹腳，用料上乘，輕烤不會過熟，肉質鮮嫩甜美，沾上兩款醬汁，令層次味道昇華。

土烤爐是印度餐廳既靈魂所在，我們點了拼盤，可以試勻牛雞魚和羊，最喜歡的是烤羊，羊架外層鋪滿香料和開心果碎，烤至焦香，不會過辣，肉汁豐盈，非常惹味。

Candy's Profile

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）