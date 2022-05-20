莊思明享受隔離生活　佛山歎盡美食預咗要還

藝人莊思明現時於佛山為無綫新劇拍攝中，同行的還有男友楊明、家姐莊鍶敏、姚子羚、蔡潔等。已到達當地約一個月的她，坦言酒店隔離生活比她想像中簡單，反而有點享受，她說：「初時都覺得有啲唔慣，全日得自己一個好靜，後來反而OK，有規律咗，因為會自己安排嘢做，我每日都會做運動，食嗰方面，會控制食量，初初會食午餐、晚餐，之後就連晚餐都唔食，免得隔離完會肥咗。」她指現時已進入工作狀態，空間時就會去做運動：「呢度太多美食嘞！樣樣都想試，所以我已經Join咗健身院，勤力啲做運動，食完都冇咁大罪惡感。我都有周圍行，我好鍾意行超巿，所以都有成日行吓！但疫情關係，都唔會行得太遠。」

見唔到愛犬BB最後一面

思明家中多隻愛犬，她坦言最不習慣就是見不到牠們，尤其是柴犬Haru：「我知佢好嬲，我同佢視象時，佢用個Pat Pat向住我，又唔望我，工人姐姐話佢每晚都會喺門口等我，有時仲會喊，聽到都心痛，所以我都有同佢講，我去賺錢買嘢食、買玩具畀佢，又會叫工人姐姐播我把聲畀佢聽，等佢唔會唔記得我把聲。」

最令思明不開心的，就是當她出行期間，家中最老、年屆20歲的愛犬BB離世，她出發前都有提早為BB慶生，當時BB還很精靈：「佢太乖、太懂事嘞！好遺憾佢真係等到屋企冇晒人先靜靜咁走，佢唔想我哋難過，捱到我哋唔喺屋企佢去汪星球，自己送唔到佢最後一程，真係好難過。」