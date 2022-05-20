體貼家政婦　身心都照顧

打工仔日捱夜捱，返到屋企梗係想休息一下，連家務都唔想做，如果能夠請到好似日本AV中嘅家政婦就好喇，佢哋唔單止勤力做家務，仲連男主人嘅需要都會照顧埋，你話係咪爽先！

全天候招呼

喺DEEP'S出品嘅《色白屁股家事代行即刻開波》中，巨乳妹吉根柚莉愛去到一個單身男人屋企做家政婦，主人返工嘅時候佢就做家務，當主人返到屋企除咗笑住歡迎，仲即刻主動吹奏一曲，然後為對方侍浴洗去一身疲勞。雖然主人有時都幾手多多，趁愛妹做緊家務嘅時候抽水，甚至要嚟番場即興床戰，但係阿妹完全唔介意，反而積極配合，激戰之後仲繼續埋頭苦幹做好家務添！

旺場有原因

片廠MAXING推出嘅《會員制早3個預約的巨乳家政婦》，講述姬咲華係一位紅牌家政婦，但係要請佢上門服務往往要提早3個月前預約，點解會有咁多客人爭住請佢呢？梗係有原因啦！華妹除咗擅長做家務，對於男主人所有要求都會統統應承，一定唔會Say No，唔單止可以滿足主人嘅手足之慾，剝光豬以真空圍裙做家務又得，男主人慾火高漲想上床洩慾亦會通力配合，務求令主人心滿意足！

瞓身慰處男

由E-BODY推出嘅《童貞君與瀨田一花的同居紀錄》入面，人氣巨乳嫩妹瀨田一花接受AV廠安排嘅一項新挑戰，就係要為一位處男擔任家政婦，幫對方打理家頭細務之餘，仲要好好開導佢，教導佢點樣成為一個真正嘅男子漢！而一花真係用心咁完成呢個挑戰，為處男洗衫又煮飯，仲餵埋佢食飯，然後再慢慢剝衫教佢了解女性嘅生理構造，挑起對方嘅慾火後，再細心咁指導佢床上招式，齊齊享受高潮快感。

簡評

日本AV界嘅家政婦系列可以話滿足晒男人嘅幻想，一來有索女幫手做家務，二來又可以任意妄為，想點就點。而今日為大家介紹嘅3部家政婦作品中，本仙最鍾意吉根柚莉愛主演嘅《色白屁股家事代行即刻開波》，因為愛妹擁有豐乳肥臀，體態肉感誘人，最引人入「性」係佢一邊做家務一邊同男主人激戰，情境寫實卻又夠誇張，令人定睇得相當過癮。