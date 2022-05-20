脫界顏值擔當　美俄鬥省鏡

邊個男人唔鍾意樣靚身材正嘅脫星？喺雲集眾多索女嘅四仔界中，就有兩位經常被四仔迷作比併，佢哋分別係美國代表Lily Ivy及俄羅斯代表Kaisa Nord，唔知大家覺得邊個吸引啲呢？

女神美貌

如果要數現今美國四仔界嘅顏值擔當，Lily Ivy肯定係其中之一，事關佢五官標致，擁有模特兒嘅身材，絕對係女神級數！喺美國賓夕法尼亞州出生嘅佢，入行前係一位人氣成人女主播，但原來佢仲有另一個不為人知嘅身份，就係心理學學生。佢表示自細對心理學有濃厚興趣，但入讀大學後卻發現當中唔少嘅理論，都要靠自己嘅經驗分析，由於佢社交經驗唔多，加上經濟壓力，於是佢就從事成人直播工作搵快錢，同時增加自己嘅社交經驗同技巧，亦可以從中更了解男性嘅諗法。

直至2015年佢就投身四仔界，憑住出眾嘅外形而火速冒起，更成為首屈一指嘅顏值脫星，之後佢更踩入埋裸模界，實行全方位搵錢，而佢嘅四仔作品同寫真更紅到去歐洲，足見實力強勁。

Lily Ivy

出生日期：1995年8月16日

身高：168cm

三圍：32D-22-32

魅力爆棚

嚟自俄羅斯嘅Kaisa Nord，不論樣貌及身材都絕對係模特兒級數，而早喺佢投身四仔界之前，已經喺歐洲嘅寫真界拍露點寫真，更擁有極高人氣，同時佢亦以展銷女郎身份喺大型展銷活動上登場。至於點解後來會走去做脫星？理由好簡單，就係為咗錢！

話說喺2018年一個活動上，佢認識到著名美國四仔片廠Tushy嘅老闆，對方被佢嘅魅力深深迷倒，於是邀請佢演出一套四仔短片，雖然Kaisa Nord未有透露收咗幾多片酬，但有業界人士話肯定係天后級價錢。之後呢套四仔短片喺2019年1月於Tushy官網上發布，就係話題性兼人氣度極高嘅《Perfect Plan》。稱呢套作品為話題作嘅原因，在於佢唔單止係Kaisa Nord嘅處女作，更係一套以後門為主題作品，對於當時係四仔新人嘅Kaisa Nord嚟講，甫出道就演出咁重口味嘅題材，睇嚟呢個銀彈絕對火力十足！

Kaisa Nord

出生日期：1993年7月19日

身高：167cm

三圍：34D-26-34

第1回合

鬥樣貌

雖然話靚樣嘅標準好主觀，但亦可以從粉絲嘅評價中，獲得相對客觀嘅判斷。嚟自美國嘅Lily Ivy樣貌絕對符合亞洲男士心目中金髮美女嘅胃口，尤其係一對迷人電眼，更散發出女神般嘅魅力。不過歐美兩地嘅男士卻反而覺得Kaisa Nord更加迷人，而呢點亦可以喺各大討論區得到證實，睇嚟東西方男士嘅評審標準真係有啲分別呀！

第2回合

鬥身材

裸模出身嘅嘅Kaisa Nord，身材梗係一流，尤其係一對34D巨乳夠晒吸睛，而長期鍛煉深蹲嘅佢，練出34吋美股，渾圓得嚟又彈力十足。而作為人氣成人女主播嘅Lily Ivy，身材同樣有睇頭，不過佢對車頭燈唔夠前者咁勁，臀圍亦冇咁豪華，好彩一對美腿亦夠煞食。

第3回合

鬥獎項

擁有迷人外形嘅Lily Ivy，挾住人氣成人女主播之名，喺2015年進軍四仔界，先後多次獲得」最佳新進脫星」及「最佳性愛演出」嘅提名。不過Kaisa Nord就更勁，2019年出道嘅佢，喺2020年舉辦嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳床上演出獎」，明顯更勝一籌。

女神化身

作為脫界嘅顏值擔當，Lily Ivy同Kaisa Nord兩位脫星嘅美貌都係無可挑剔，只係私心啲講，小弟會比較鍾意Lily Ivy多啲，覺得佢簡直係女神嘅化身。不過如果論喺歐美人氣嘅話，卻係Kaisa Nord稍勝一籌，否則兩位又點會經常被四仔迷用嚟比較呢？