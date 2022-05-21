【是日通勝】

農曆四月廿一

壬寅年 乙巳月 甲戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：動土、安床、嫁娶

忌：交易、立約、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、24、30、42

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：嘗試跟另一半分享生活感受，有助感情升溫。

金牛座：單身者要多留意朋友圈，有助打破感情悶局。

雙子座：保持低調，勿多管閒事，避免跟別人起爭執。

巨蟹座：別躲在自己世界，多出外走走可認識新朋友。

獅子座：領導力強，做事有條不紊，對事業發展有利。

處女座：是時候補充精神食糧，閱讀聽歌都是好選擇。

天秤座：要做個精明消費者，勿盡信促銷人員的說話。

天蠍座：溝通態度要和善，可改善人緣，帶來好運氣。

人馬座：可能有大堆事要處理，考驗耐心，切勿急躁！

山羊座：愈忙愈起勁，事業上可一展所長，上位有望。

水瓶座：社交方面出問題，某人的不友好令你很苦惱。

雙魚座：人緣運非常好，不管做甚麼都有人主動幫忙。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）羊 易犯錯

鼠：事業運強，求職轉工者可望收到好消息。

牛：人際關係好，易跟同事建立良好默契。

虎：吉星高照，神采飛揚，遇到難題也不怕。

兔：膽大心細，靈感不絕，事業發展有突破。

龍：是日沖煞，已婚者有怨氣，易小事化大。

蛇：腦筋轉數快，面對各種問題能一一解決。

馬：貴人助力強，今天可於事業上大放異彩。

羊：心神恍惚，做事優柔寡斷，犯錯機會大。

猴：態度友善，人緣極佳，謀事易贏得掌聲。

雞：待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

狗：心平氣和有耐性，能妥善處理人事糾紛。

豬：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟處女座談戀愛

處女座從來都喜歡從物質世界中為自己找尋一個有結構的角色，這星座很能夠自我抑制，會思考分析，較喜歡小圈子生活，擅長將資料分析後再應用，亦是較有能力凌駕物質擁有的土象星座。

跟處女座談戀愛是一件需要認真的事，因為他的生活需要有條理及秩序，對自己有要求的同時，亦期望身邊人跟自己的距離不要拉得太遠。有很好表達能力的他，很懂得表達需要，所以跟伴侶必須能夠理性溝通，互相明白對方是一個怎樣的人，否則當生活細節未能達成共識，就有人要活受罪。

對處女座而言，人生中計劃好要做的事，都想盡量做到最好，而且還有時間表。例如30歲前要結婚，35歲前要買樓，雖然不一定要最好的，但心中一切已有數，亦有張Check List，期望一切按部就班，慢慢邁向目標，因為他明白所有結果都需要時間去建立。始終是土象星座，具體結果是重要的，他不能忍受長時間原地踏步，認為人必須進步，不想成為一個沒有用的人。

處女座追求的完美，其實很容易會令自己精神緊張，擁有健康的身體是很重要，所以會很注重飲食，一切都要剛剛好，對某些人來說這部分可能有點挑剔，但為了要活得精靈，還是講究一點比較好。