33E張沛樂出戰曼谷　減磅搞水着放題

33E性感女神張沛樂（沙律）將「胸」降泰國拍旅遊節目，預告會帶備多套戰衣，並找來營養師協助瘦身，為晒出澎湃身材做足準備！與男團ERROR成員保錡擘面分手的她，直言上了寶貴一課，期望下段戀情能覓得靈魂上能夠溝通的伴侶。

當年一手打造《3日2夜》的前無綫監製張志明，過檔香港開電視即炮製多個節目，繼《疫境中的餐桌》後，又趁疫情緩和及多地放寬旅客入境，即籌備旅遊節目《重新出發》，將去泰國曼谷、澳洲、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣及日本取景，並欽點沙律演出泰國篇、嫁了日本老公的前無綫藝員陳約臨演出日本篇，近年返新加坡發展的張振朗舊愛陳芷尤則重點推介獅城。

將於日內出發去泰國的沙律獨自採購必需品，不消15分鐘已狂掃防曬、益生菌、防蚊及防疫用品，但大頭蝦的她埋單時發現忘記帶銀包，只好用手機以電子貨幣結帳。她之後去了泳衣店，但似乎沒有心水，緊接去了商場的美食廣場，自備瘦身奶粉及蔬菜湯當午餐。

沙律受訪時透露此行會去曼谷及芭堤雅，預料逗留19天，屆時會吃喝玩樂大解放，泳衣環節當然不能缺少！為了保持弗爆身形，她更特意找來營養師幫助減磅：「之前疫情重咗6、7磅，依家減緊，希望可以去到110磅就最好。（到時泳衣咪可以係噴血款式？）準備咗10套左右，其實我着簡單款式都可以好澎湃！兩年幾冇出埠，對上一次係封關前拍開電視節目去日本，依家再出埠又係拍佢哋，感覺好得意。」

覓新歡最緊要靈魂溝通

與保錡分手多個月，沙律坦言沉殿過後總要再出發，經歷甩拖後令她更認識自己：「依家會更宏觀個世界，唔會局限自己嘅情緒。其實人唔可以太自我中心，會冇咗愛，負面情緒會出晒嚟，所以想畀多啲愛同正能量其他人。（暫時唔諗感情？）咁樣太限制，亦唔會Set定要揀圈內、圈外嘅異性，咁樣會錯失真正嘅愛情，所以呢方面我係Open嘅，最重要係搵到個靈魂溝通到嘅另一半。」