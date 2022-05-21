李佳芯唔恨發綺夢　真實才是最重要

視后李佳芯近日主持新節目，她笑言不羨慕發綺夢，直言要真實。而蔣家旻笑言近期曾發結婚的夢，但不心急出嫁，樂於做單身貴族逍遙自在。李佳芯（Ali）與黃庭鋒主持無綫節目《夢中．情．人》日前在牛頭角拍攝，邀得蔣家旻任嘉賓，齊齊分享夢境，由專家解夢。Ali認為夢境與潛意識有關，試過有不安情緒，夢見自己跌落深淵。問到可有發綺夢？她笑言：「真係冇亦唔羨慕，我要真實，唔係流於發夢。」

黃庭鋒恨與Ali演情侶

近期工作多多的她剛完成節目《仨心友行3》，之後即接拍《夢》，問到覺不覺被公司「用到盡」﹖她表示：「演員一向好被動，自己當然歡迎多啲工作，但係最緊要同生活、作息取得平衡，依家OK呀，可以保持生活節奏。」而庭鋒笑言與Ali曾於《愛美麗狂想曲》飾演母子，今次轉做主持拍檔，希望下次圓夢在劇集中飾演情侶。

蔣家旻自爆小時候經常發夢跟偶像見面，可惜長大後不再發類似美夢，反而近期曾夢見自己結婚。問到是否日有所思？她笑言：「我潛意識可能係，相信每個女仔都希望嘅，但我嘅表面意識唔係好心急，依家一個人實在太舒服，慢慢嚟，隨緣啦！」