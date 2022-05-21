東方日報C1：張智霖領軍賣Seafood　杏兒Twins幫拖做「煮」

近年不少港星參與內地綜藝節目，掘金賺到笑！由張智霖、陳小春、謝天華等孭飛的《大灣仔的夜》日前宣布開拍第2季，最特別之處是與人氣綜藝大玩Crossover，現正熱播的第3季《乘風破浪》一眾「姐姐」將獲邀到「大灣仔」的海鮮大牌檔幫手，迎戰新一季《披荊斬棘》的踢館「哥哥」，有指胡杏兒、Twins大有機會現身幫拖！

不少內地綜藝找香港藝人加盟，以增加話題，亦令一眾港星工作不斷，賺到盆滿缽滿，當中《披荊斬棘的哥哥》、《乘風破浪的姐姐》以至近期熱播的《聲生不息》都是最佳例子，張智霖、張栢芝、李克勤等因而荷包「大躍進」！

觀眾意猶未盡冀盼人氣綜藝有所延續，當中《披》便衍生出《大灣仔的夜》，由5位「大灣仔」陳小春、張智霖、林曉峰、謝天華和梁漢文擔綱，去年播出時反應甚佳，亦令5人工作量大增，不少觀眾都期待第2季，日前終傳出好消息，內地「2022湖南衞視、芒果TV雙平台」招商會宣布原班人馬開拍第2季。

想搵霆鋒Crossover

有別於上一季，5位「大灣仔」將於海邊開設一間真正的「港式海鮮大牌檔」，而特邀嘉賓方面花上不少心思，大玩人氣節目Crossover，剛開播的《乘風破浪》一眾姐姐將前來幫拖下廚，仍未官宣參賽者的《披》第2季成員亦會到場踢館，不少網民都對幫廚的姐姐甚為期待，相信跟張智霖友好的胡杏兒及Twins大有機會幫拖！「大灣仔」之一的梁漢文曾在內地訪問中表示，希望第2季可以邀請謝霆鋒當特邀嘉賓：「因為他是煮西餐，而《大灣仔的夜》是大牌檔，兩者結合可能有一個不一樣的化學作用。」

招商會上還宣布《披》第2季將於明年播出，並改名《披荊斬棘2》，於第一季勝出的張智霖及韓星李承鉉現身作節目推介，據知，由該節目17位勝出者組成的「滾燙唱演家族」X-Leader張晉，將成為節目推介人。雖然新一季嘉賓還未揭曉，但在首季當選人氣總排名第一位的陳小春曾在訪問表示，希望推薦郭富城加入第2季，更笑指即使如城城般強勁亦不一定能勝出，因要各方面配合。

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