《法國五月．盡在華懋集團 》結合法國美食與未來主義藝術

【營業資訊】華懋集團（下稱：「集團」）與踏入29周年、深受歡迎的法國五月藝術節，連續第二年攜手合作，早前在集團營運及管理的歷史建築中環街市為連串活動揭開序幕，典禮上以舞蹈作為實體及虛擬空間的獨特互動平台，完美融合香港的傳統文化和未來。

《法國五月．盡在華懋集團》的精彩節目，由即日至六月底在中環街市及荃灣如心廣場舉行，兩大主要活動分別為法國傳統市集及互動數碼藝術裝置Intraverse體驗。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、法國駐港澳總領事官明遠、市區重建局行政總監韋志成等嘉賓現身主持揭幕儀式，並現場欣賞創作Intraverse的法國藝術家 Ophelia Jacarini作舞蹈表演。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「集團一直熱心支持本地和國際藝術活動，因為我們相信藝術的力量可以振奮人心，為社區創造共享價值。我們希望這次與法國五月的合作，能讓公眾更好地了解元宇宙的力量，及增進不同藝術形式的認識。」

法國駐港澳總領事官明遠指，今次是第二度與集團合作：「很高興與華懋集團攜手在兩個策略地點提供美食和藝術節目，擴闊法國五月藝術節的接觸層面，讓更多市民可以更容易參與藝術節的精彩節目。在華懋集團熱烈的支持下，我們很開心今年能將法國傳統市集帶到中環街市和如心廣場！」

此外，互動數碼藝術裝置Intraverse與今年法國五月的主題Art Unboxed一致，鼓勵觀眾打破既定框架，以新方式體驗藝術。市民和訪客可由即日至5月22日在中環街市，以及5月26日至29日在如心廣場一期暢遊法國傳統市集，同時體驗互動數碼藝術裝置Intraverse。裝置由即日至6月30日在中環街市，以及5月26日至6月30日在如心廣場一期展示。

豐富法式盛宴

每年法國商務投資署主辦的法國五月美食薈，是法國五月藝術節旗下節目之一，為大家帶來法國不同地區的美食佳餚；而今年第13屆活動則聚焦隆河丘的葡萄酒，以《「隆」漫美食學》為主題。美食節的重點 — 法國傳統市集今年首度在兩個地點舉行，是多年來規模最盛大；中環街市有19家期間限定店，如心廣場一期則有12家，售賣各式各樣的法國地道產品包括芝士、甜點及餐酒，以至法式花卉和化妝品等。

配合中環街市提供零售娛樂（Retailtainment）的定位，街市的美食薈活動將融合零售、餐飲和文化活動；而與如心廣場一期相連的荃灣西如心酒店，亦在旗下餐廳提供特別菜單，食客可以品嘗多款法式菜餚、下午茶、牛角包、甜點及精選葡萄酒。

連接真實世界和數碼世界的藝術

法國藝術家 Ophelia Jacarini的互動數碼藝術裝置Intraverse，在數碼和真實世界之間架起橋樑，亦有將中環街市的過去和現在聯繫起來的含意。Jacarini利用虛擬實境（VR）科技捕捉她在現實世界的舞蹈，再帶回現實並加入互動元素成為Intraverse；這藝術裝置結合虛擬現實和舞蹈，並根據觀眾的動作作出反應。

觀眾甚至可透過Instagram隨時隨地「帶走」Intraverse，與它拍照、跳舞，拿着它、甚至把它放在桌上與現實融合，為他們的 Instagram 限時動態增添視覺效果。

致力實現「社區營造」

集團視與法國五月藝術節的合作為另一實踐「社區營造」願景的例子，體現集團「至城以心 心之所在」的理念，提供宜人的生活及工作環境的同時，將新生活帶到周邊社區。集團致力為香港社會創造共享價值，平衡社會、經濟和環境「三重基線」均勻發展，人、繁榮和環境，三者並重。