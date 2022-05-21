小滿悶熱潮濕　宜清熱祛濕

「521」除了是網絡情人節外，還是二十四節氣中的小滿，意指小麥等夏熟的農作物逐漸飽滿，同時天氣愈漸炎熱，且雨量亦會增多，因而整體呈悶熱潮濕的狀態，故此時的養生之道宜以防熱清熱、祛濕、防寒邪入體為主，在飲食及生活習慣方面都有講究。

【多食清熱瓜果】

要清熱祛濕，食方面可多吃當造的瓜果，如冬瓜、苦瓜、青瓜、絲瓜、西瓜、奇異果等，有清熱消暑、生津解渴、補充維他命等功效，尢以帶苦味的食物更佳；如果怕瓜果太過寒涼，可適當加入生薑烹煮，以中和寒性。另外，雖說天氣太炎熱，離不開生冷的食物及凍飲，以及夏日當造的榴槤、杧果等熱情水果，但原來這些食物都會加重體內濕氣，最好都是少食為佳。飲料方面則可以菊花、甘草、綠豆、薄荷、赤小豆、薏仁等清熱、祛濕之物煲湯水飲用，以下兩款中醫推薦茶飲，大家可參考一下。

桑椹甘草茶

材料：桑椹1錢、甘草3-5片

功效：桑椹滋陰補血、生津潤腸；甘草清熱解毒、化痰利咽。小滿時節多吃酸味，可生津解渴，扶助肝腎之氣。

做法：

1.用水沖洗一下桑椹及甘草。

2.把材料放入杯中，倒入沸水焗5-10分鐘。

薄荷菊花茶

材料：薄荷1錢、菊花1錢、冰糖適量

功效：薄荷、菊花疏散風熱，另薄荷疏肝解鬱、菊花清肝明目，此茶適合煩躁身熱、口乾目赤的時候飲用。

做法：

1.用水沖洗一下薄荷及菊花。

2.把材料放入杯中，倒入沸水焗5-10分鐘。

3.最後加入冰糖調味。

【避免體內積濕】

至於生活習慣方面，首先要給自己有微微出汗的機會，不要冷氣接冷氣，令身體可以藉此出汗排濕，但亦要小心中暑及過於大汗傷「心」。另外，睡覺時要注意不要露出肚臍，以免濕氣入體，亦要避免熬夜，以及如許可的話，每天爭取短時間的午睡。