Top Gun回歸　軍事熱空降重來

無論你是否軍事迷，都不能否認1986年上映的荷里活電影《壯志凌雲》（Top Gun），是歷年來最經典的軍事電影之一。它在當年不但創下全球票房佳績，主角Tom Cruise在電影中所佩戴的機師眼鏡，着用的軍褸、Jumpsuit和頭盔袋等軍用物品，亦統統變成潮物。這股熱血沸騰的軍事造型熱潮，在相隔36年後亦隨着續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上映而回歸，相信到時必定再次成為熱話，將軍事熱潮推向另一新高峰！

經典機師鏡

要數《壯志凌雲》中最引人注目的，一定是Tom Cruise臉上哪一副Aviator Classic RB3025太陽眼鏡，搭配一身飛行Jumpsuit簡直型到裂，難怪當年爆紅成潮界大熱鏡款。不過源於1930年代的Aviator太陽眼鏡，其實最初只是為了保護機師雙眼免受强光傷害而設計。初代造型的大面積淚滴形鏡片經過特殊弧度設計，綠色鏡片有效阻擋紫外線的同時，卻不會影響清晰度，加上搭配幼身金屬框架和經典的雙鼻樑托架，所以能提升佩戴的舒適感。到1937年，這款命名為Ray-Ban的Aviator鏡黑超正式推出市面，多年後得到一眾荷里活影星與名人加持而發揚光大，因而成為潮流Icon。就連木村拓哉及張智霖都分別在劇集《Good Luck》和《衝上雲霄II》中潮戴機師鏡，簡直是一鏡永流傳！

變奏新版本

時至今天，飛行員太陽眼鏡的款式更是五花八門！各大品牌都從經典鏡款中變奏出不同設計，不再局限於初代款的染色鏡片，而是有不同顏色，甚至變色的鏡片設計，讓人戴上後從戶外到室內，從光至暗，都能透過由深變淺的鏡片，看清眼前事物。鏡款也不止淚滴形一種，還有後來的方形設計，為機師造型愛好者帶來更多選擇。

致敬系列：由美國Dita推出的Flight.006，是一個向飛行員致敬的太陽眼鏡系列。鏡框是變奏的方形設計，每副眼鏡由手工打造，連超級英雄電影角色如Iron Man和Spider-Man都曾戴過電影原色版。

三色標誌：同樣來自美國的Thom Browne，也有一款從經典Aviator款式變奏而來的TBS917，其鈦金屬前框和鏡腳以細膩金屬曲線巧妙連接，與頂樑的幼鋼絲設計一同展現精湛工藝，配上可調校鈦金屬鼻托和綴有招牌三色標誌的鏡腳末端，全面散發出眾品味。

工藝美學：由德國Wolfgang Proksch推出的BK72與BK71太陽眼鏡，以經典Aviator鏡款為前框線條靈感，搭載4mm厚坑紋鈦金屬鏡圈和刻名鈦金屬鼻墊，設計簡約精緻。

經典飛行軍褸

除了太陽眼鏡成為大家追捧對象之外，於電影中被Tom Cruise着用的G-1飛行外套，於《Top Gun》上映後亦一直大受歡迎。不少人誤以為他着用的是A-2飛行外套，其實兩者只是同樣採用馬革材質，款式相似，所以兩者經常被人混淆。不過仔細觀察會發現，G-1多了毛領設計，而Tom Cruise着用的G-1綴滿不同徽章，軍事味濃且型格有個性，即使時隔多年都仍然是經典。現在較多人熟悉是1950年代中期空軍穿着的MA-1 Flight Jacket，又或是越戰時期陸軍穿着的M-65 Field Coat等。前者的尼龍材質防風耐穿，橙色內裡設計在遇到危險時又可以反轉穿着；而後者則有4個機能大口袋和衣領上的隱藏式連帽設計，防風保暖又具實用性。

現時軍褸已經成為男裝日常穿搭的一種單品，有人較喜愛追溯原版，認為二手古着先最啱口味；有人就覺得經過改良，加入少少改變元素的變奏款更符合現代審美觀，不過無論哪一種都是軍事迷的心頭好。適逢今回電影上映，軍裝生產商Alpha Industries就設計出Top Gun限量版系列，包括兩款改良軍褸和3款T恤。每一件都參考了1986年原版電影的軍褸設計，而且服裝上印有Top Gun Logo，極具紀念價值。

改良版連身衣

現實中，機師駕駛戰機時需要穿着內部有氣囊的連身衣（Aviator Jumpsuit），以對抗戰機高速飛行帶來的壓力。由於機師在跳傘時，穿分體式的服裝會容易被風吹散，連身衣就不會有這個煩惱。因此Tom Cruise在電影中也因應劇情需要，穿着俗稱「蛤乸衣」的飛行連身衣。跟G-1飛行外套一樣，在各大品牌如Rick Owens、Juun.J等的推波助瀾下，Aviator Jumpsuit也出現許多變奏版，即使不是軍事迷，純粹作日常穿搭也大把選擇。

實用頭盔袋

原本是為了幫機師在上落機時擺放飛行頭盔，以及個人用品的Helmet Bag，最終因為其實用性加上軍事潮流背景而受到各時尚達人歡迎。市面上有不少品牌製造Helmet Bag，最出名的莫過於日本品牌PORTER由1983年開始推出的TANKER系列。由於以MA-1飛行軍褸為靈感，用上尼龍袋面配橙色內裡，所以極具Aviator特色。其中與日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）在2019年和2020年兩度聯手打造的立體太陽花版本，更加是甫推出即被搶購一空，備受軍事迷和潮人喜愛。