圈中秘聞︱陳敏之大爆藝人萬歲都有行規：唔係鬥叻

女星陳敏之依家積極大搞影片平台，人氣同口碑都有質素，最新一集佢就大爆圈中秘聞，解構「藝人萬歲」行規，當中佢就提到原來萬歲都要「分輩分」：「劇集入面我哋係咁樣分，你千奇唔好冇啦啦話萬歲，即係我哋呢啲做𡃁嘅，我哋自己會分，係一種尊重，唔係鬥叻，我諗係一個行規。我記得當年拍《富貴門》，真係好富貴，勁多超紅嘅演員，羅嘉良、郭可盈、袁詠儀、戚美珍，數唔晒！無論去到邊，佢哋乜都萬歲，一定係請晒全crew人、全廠，甚至係化妝間同服裝間，好多人，佢哋會叫助手去唔知邊間跑馬地嘅茶餐廳買啲好好味嘅蛋撻或者好正嘅咖啡奶茶，幾箱箱咁搬入嚟請大家食。」

當中佢拍攝《溏心風暴3》時，就被關菊英照顧得好好，大讚對方好人：「佢係不停請我哋食嘢，好大方同好Shareing，司琪姐（李司琪）又係。依家就係啲男女主角輪住請，其實開工都幾開心㗎！」

而佢拍攝《黯夜守護者》時做火鍋店老闆，因此會喺開工前買餸，設到公司就不停打邊爐：「由開廠打到天光，食到頂唔順，江嘉敏應該有肥，其實佢係有肉地，佢係Baby Fat，佢係容易肥，所以佢成日見到我都話我累死佢。」佢又自爆原來食量驚人，不過圈中女星就得李彩華可以同佢一較高下，二人曾一餐叫8碟餸，即被單立文形容為「大食死女包」！