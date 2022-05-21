【糉有驚喜】甜糉點止鹼水糉咁簡單

端午節甜糉，大多以豆沙或蓮蓉作餡，味道簡單直接。今年有多款新推的甜糉選擇，食材配搭亦見新穎，既有時令水果入饌，也有以健康作賣點，讓嗜甜一族有更多選擇。

馬拉美食

馬來西亞的美食繁多，尖東唯港薈今年推出2款糉子，除鹹吃的黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉，酒店還推出富創意的三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉，糯米分別加入班蘭、黃薑和蝶豆花染色，餡料是用榴槤肉、班蘭葉汁製作的榴槤咖央醬，外形精緻搶眼，入口味道濃郁。（3日前預訂，5月28日開始換領）

糖水變奏

港人習慣飯後來碗甜品，傳統的糖水變糉子口味，感覺新奇。香港四季酒店米芝蓮三星中菜廳龍景軒今年推出2款新糉子，除矜貴的雞樅菌元貝響螺糉，另一款麥米花生蓮蓉鹼水桂花糉，就是從傳統麥米花生露作靈感。麥米和花生先蒸2小時再混合糯米，蓮蓉餡煮成流心狀，吃時配附送的桂花蜜，味道更豐富。（5月18日開始換領）

清新陳皮香

另一款經典糖水陳皮紅豆沙，亦經常化身成糉子餡料，翡翠飲食集團旗打造的品牌半刻熟 ，今年除推出鮑魚瑤柱醬黑豚肉鹹蛋黃糉，甜吃就有陳皮桂圓日本紅豆沙糉，品牌選用10年陳皮，氣息香濃，紅豆加上清香桂圓，甜度富層次，持有指定信用卡，最底可享65折優惠。（5月16日開始換領）

健康蔬果

清甜無花果經常用配菜或甜品，城景國際樂雅軒今年推出的金栗紫米無花果甜糉，選用富礦物質、膳食纖維的無花果，配富口感的栗子和紫米，甜而不膩，較一般甜糉健康得多。由現時至5月22日前選購，可享低至76折、買3送1或以優惠價換購XO醬1瓶。（5月20日開始換領）

低卡少糖配燕窩

吃甜糉，最怕糖分和卡路里太高，讓女士們卻步。高級食品品牌REIGN今年推出的新款燕窩十勝紅豆紫薯糉，糯米和蒟蒻米以2:1的比例混合，令糖分和卡路里減少3成，又增加5.3倍食物纖維。軟滑紫薯加十勝紅豆作餡，吃時配附有的20克即食官燕，滋潤養顏。（門市有售）

自製冰糉

端午佳節，除了和家人齊齊食飯，小朋友放假時如有親子活動都不錯。九龍香格里拉米芝蓮一星中菜廳香宮新推兒童DIY冰皮糉套裝，內裏有製作糉子的模具，以及紅豆、鳳梨和蓮蓉口味的冰皮糉食材，套裝內還有3D龍舟玩具，和小朋友在家中製作冰皮糉玩龍舟，最易消磨時間。