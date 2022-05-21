PS5護蓋新色下月開售　未出已吸嬲？

星光藍、銀河紫及星幻粉PS5主機護蓋將於今年6月17日起在香港發售。售價︰約HK$430/個 (互聯網)

SIEH今年1月宣布為PS5推出多色主機護蓋，其中午夜黑和星塵紅色已於1月21日起發售，日前廠方宣布另外三色包括星光藍、銀河紫及星幻粉將於6月17日起在香港發售，價格跟前兩色相同。

PS5換蓋方法很簡單，先將主機平放然後拆除底座，之後抓住護蓋左下角輕輕向上並朝右側拉，便能將舊蓋拆除。新的上蓋則由右向左滑動，待聽見喀達一聲即表示護蓋已裝妥。暫時網友們對新蓋的反應不一，有人讚比原色搶眼耐穢，更可大玩鴛鴦色；也有人彈日後扮Router「偷運入境」將更加困難，而且主機缺貨再多配件也如同「吸嬲」。

另外特別一提，與新蓋襯番的新色DualSense無線控制器亦已經上市，同樣有星幻粉、星光藍及銀河紫三色。

同場加映︰真人演出冒險作

「新本格」懸疑冒險遊戲《春逝百年抄 The Centennial Case: A Shijima Story》日前正式登陸Switch平台，故事圍繞已持續過百年的四十間一族，造訪的河河見遙是一名懸疑小說家，她將挑戰破解跨越世代發生的四起殺人案。遊戲提供中文版本，不識日文也玩得投入。